NYT: Россия выдвинула США новые условия для окончания СВО на Украине

NYT: РФ настаивает на денацификации украинской власти и замене Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В РФ требуют отставки Зеленского для продолжения переговоров с США, пишет NYT
В РФ требуют отставки Зеленского для продолжения переговоров с США, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия требует отставки украинского лидера Владимира Зеленского и «денацификацию» украинского правительства в качестве условия для переговоров с США о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщили американские журналисты.

«Русские тянут время, настаивая на новых условиях, включая „денацификацию“ украинского правительства — кодовое обозначение замены г-на Зеленского», — говорится в материале The New York Times. Там также сказано, что переговоры Украины, Европы и США в Париже 17 апреля не поменяли американскую позицию по завершению конфликта.

В Вашингтоне придерживаются плана прекращения огня, одобренный Украиной в марте. Он предусматривает мораторий на боевые действия, в том числе на удары по энергетической инфраструктуре и в Черном море. При этом мораторий, действовавший с 18 марта по 18 апреля, не привел к устойчивому прекращению огня, при этом Москва обвиняла Киев в его нарушении.

Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при выполнении ряда условий, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и принятие внеблокового статуса. Однако Киев эти предложения оставил без ответа, а перемирие, предложенное в марте и поддержанное Москвой, не привело к устойчивому прекращению огня из-за продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия требует отставки украинского лидера Владимира Зеленского и «денацификацию» украинского правительства в качестве условия для переговоров с США о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщили американские журналисты. «Русские тянут время, настаивая на новых условиях, включая „денацификацию“ украинского правительства — кодовое обозначение замены г-на Зеленского», — говорится в материале The New York Times. Там также сказано, что переговоры Украины, Европы и США в Париже 17 апреля не поменяли американскую позицию по завершению конфликта. В Вашингтоне придерживаются плана прекращения огня, одобренный Украиной в марте. Он предусматривает мораторий на боевые действия, в том числе на удары по энергетической инфраструктуре и в Черном море. При этом мораторий, действовавший с 18 марта по 18 апреля, не привел к устойчивому прекращению огня, при этом Москва обвиняла Киев в его нарушении. Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при выполнении ряда условий, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и принятие внеблокового статуса. Однако Киев эти предложения оставил без ответа, а перемирие, предложенное в марте и поддержанное Москвой, не привело к устойчивому прекращению огня из-за продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...