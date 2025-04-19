NYT: Россия выдвинула США новые условия для окончания СВО на Украине

Россия требует отставки украинского лидера Владимира Зеленского и «денацификацию» украинского правительства в качестве условия для переговоров с США о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщили американские журналисты.
«Русские тянут время, настаивая на новых условиях, включая „денацификацию“ украинского правительства — кодовое обозначение замены г-на Зеленского», — говорится в материале The New York Times. Там также сказано, что переговоры Украины, Европы и США в Париже 17 апреля не поменяли американскую позицию по завершению конфликта.
В Вашингтоне придерживаются плана прекращения огня, одобренный Украиной в марте. Он предусматривает мораторий на боевые действия, в том числе на удары по энергетической инфраструктуре и в Черном море. При этом мораторий, действовавший с 18 марта по 18 апреля, не привел к устойчивому прекращению огня, при этом Москва обвиняла Киев в его нарушении.
Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при выполнении ряда условий, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и принятие внеблокового статуса. Однако Киев эти предложения оставил без ответа, а перемирие, предложенное в марте и поддержанное Москвой, не привело к устойчивому прекращению огня из-за продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре.
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