США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. Обозреватель газеты Responsible Statecraft считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе.
«США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в материале. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов.
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