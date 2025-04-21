RS: США могут снять с РФ санкции за сотрудничество по Украине

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США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по Украине
США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по Украине Фото:

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. Обозреватель газеты Responsible Statecraft считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе. 

«США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в материале. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов. 

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США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. Обозреватель газеты Responsible Statecraft считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе.  «США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в материале. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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