В Турции назвали условие, которое определит тотальный крах НАТО

Возможный выход Турции из НАТО может стать катализатором распада альянса. Об этом заявил полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа.
«Когда Турция выйдет из НАТО <...> эта злая организация распадется», — сказал Сефа РИА Новости. Партия Vatan известна своей антизападной и антиамериканской позицией. Она опирается на идеологию первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, делая акцент на национальный суверенитет и независимость от внешних влияний. В рядах партии считают, что спасение Турции кроется именно в выходе из НАТО.
Сефа заявил, что НАТО уже исчерпала себя как оборонительный союз. По его словам, первоначальная цель альянса — противостояние угрозе со стороны СССР — утратила актуальность. Однако, альянс продолжает существовать как инструмент продвижения однополярного мирового порядка под эгидой США. Схожей точки зрения придерживается и бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он также считает, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия не представляет угрозы для Запада.
В июле 2025 года портал Euractiv сообщил, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Сейчас в Европе дислоцировано порядка 80 тысяч американских военных. На саммите НАТО, прошедшем 24-25 июня в Гааге, страны-члены приняли условные обязательства к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Решение связано с необходимостью компенсировать возможное сокращение американского присутствия в Европе и усилить самостоятельность европейских членов альянса. При этом нынешний уровень в 2% ВВП пока достигнут не всеми странами блока.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что наращивание военных возможностей НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и новую гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров также считает, что увеличение расходов альянса на оборону не повлияет на безопасность России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.