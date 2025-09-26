Электрички между Беларусью и Россией отменены из-за аварии с поездом в Смоленской области

Четыре электрички между Беларусью и Россией отменены из-за дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области, где грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
«В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на железнодорожном переезде перегона Рудня — Голынки в Смоленской области (Российская Федерация) в сутки 26 сентября 2025 года отменяются из обращения поезда между Смоленском и Заольшей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале БЖД.
Речь идет об электричках №6705/6706 (Смоленск — Заольша, отправление 8:34, прибытие 10:51), №6709/6710 (Смоленск — Заольша, отправление 17:15, прибытие 19:30), №6707/6708 (Заольша — Смоленск, отправление 11:17, прибытие 13:33) и №6711/6712 (Заольша — Смоленск, отправление 20:04, прибытие 22:13). Это одно из двух направлений из Смоленска в Беларусь, помимо Осиновки в Дубровенском районе Витебской области.
В районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде грузовой поезд на полном ходу врезался в большегрузный автомобиль, выехавший на пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, что привело к возгоранию груза. Движение на участке приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
