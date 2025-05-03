Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков эпидемического распространения сибирской язвы на территории России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится под контролем, а все необходимые меры санитарной безопасности принимаются на пунктах пропуска через государственную границу.
«Роспотребнадзор мониторит ситуацию с сибирской язвой в Таиланде… Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
Также уточняется, что в Таиланде зафиксированы два случая сибирской язвы, один из которых завершился летальным исходом из-за септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся все лица, контактировавшие с больным животным и употреблявшие его мясо.
Для предотвращения завоза опасных инфекций в Россию на всех пунктах пропуска ведется санитарно-карантинный контроль с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», что позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки. В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости сообщать ветеринарной службе о любых признаках заболевания у животных и воздерживаться от покупки мяса у частных лиц на стихийных рынках для исключения заражения.
Сибирская язва представляет собой опасное инфекционное заболевание, поражающее как людей, так и млекопитающих. Возбудитель болезни, находясь в форме спор, способен сохранять жизнеспособность в почвенном слое на протяжении многих лет. У человека эффективность лечения отмечается лишь при своевременной диагностике и начале терапии на ранних этапах заболевания, что обусловливает необходимость разработки новых подходов к лечению данной инфекции.
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