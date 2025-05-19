Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые прокомментировал свое участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» в качестве представителя России. Артист подчеркнул, что для него это большая честь. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на Live Арене в Москве, а Россия выступит страной-организатором.
«Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на „Интервидении-2025“. Тем более Россия будет принимающей страной. Предстоит много работы. Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое! Я с вами!», — заявил Shaman. Видео с его словами опубликовало РИА Новости.
Как подчеркнул исполнитель, подготовка к конкурсу потребует значительных усилий, однако он выразил уверенность в поддержке со стороны зрителей и коллег. Дронов выразил огромную благодарность своим поклонникам за такое доверие. Ранее стало известно, что певец Shaman выбран представителем России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
Президент России Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального фестиваля «Интервидение-2025», целью которого является укрепление и развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Пост председателя организационного комитета был доверен заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, а руководителем наблюдательного совета назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
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