22 мая 2025

Залужный сделал шокирующее заявление по границам 1991 года

Посол в Британии Залужный: Украине не стоит рассчитывать на чудо
© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный призвал не верить в чудеса
Залужный призвал не верить в чудеса Фото:

Украине не стоит рассчитывать на чудо, которое позволит вернуть государству границы образца 1991 или 2022 года. Соответствующее заявление сделал экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — подчеркнул Валерий Залужный на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире". Трансляция его выступления велась на YouTube. 

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно и Москва не допустит реализации такого сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что восстановление прежних границ могло бы быть обсуждено, если бы Киев проявлял готовность к сотрудничеству и самостоятельным решениям.

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Украине не стоит рассчитывать на чудо, которое позволит вернуть государству границы образца 1991 или 2022 года. Соответствующее заявление сделал экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — подчеркнул Валерий Залужный на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире". Трансляция его выступления велась на YouTube.  Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно и Москва не допустит реализации такого сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что восстановление прежних границ могло бы быть обсуждено, если бы Киев проявлял готовность к сотрудничеству и самостоятельным решениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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