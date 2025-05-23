Место новых переговоров с Киевом, глубина буферной зоны с Украиной: главные заявления Пескова 23 мая

Следующая площадка для проведения переговоров между делегациями России и Украины пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что выбор места переговоров требует согласования обеих сторон.
«Пока решения о следующей площадке для переговоров нет. Решение не может приниматься одной стороной», — заявил официальный представитель Кремля. Он также отметил, что вопрос о месте и времени будущей встречи будет окончательно решен лишь тогда, когда стороны придут к соответствующей договоренности. Главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Желание ЕС лишить Венгрию права голоса
Песков прокомментировал URA.RU инициативу Евросоюза по поводу лишения Венгрии права голоса, отметив наличие серьезных разногласий внутри ЕС. По его словам, в настоящее время в Евросоюзе наблюдается ряд противоречий, обусловленных тем, что доминирующая линия политики Брюсселя вызывает недовольство у значительного числа государств-членов. Речь идет о тех странах, которые выступают за проведение более независимого и суверенного курса и не готовы поступаться собственными интересами. На этом фоне внутренние разногласия в ЕС усиливаются, а обсуждаемая мера в отношении Венгрии — лишь одно из проявлений этого процесса, подчеркнул Песков.
Глубина буферной зоны
Дмитрий Песков порекомендовал обращаться в Министерство обороны РФ по вопросам, связанным с глубиной буферной зоны на границе Курской области. Таким образом он прокомментировал интерес журналистов относительно возможных параметров буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.
Атаки ВСУ по мирным объектам показывают сущность Киева
Представитель Кремля, комментируя вопрос URA.RU о нападениях беспилотников ВСУ на российские регионы, отметил, что Киев вновь продемонстрировал свою истинную сущность, совершая удары по гражданским объектам. По словам Пескова, украинские власти продолжают осуществлять атаки на объекты социальной инфраструктуры и другие мирные цели. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские средства ПВО успешно отражают эти нападения, а действия Киева свидетельствуют о неизменности его подхода.
График Путина
В пятницу, 23 мая, президент России Владимир Путин находится на рабочем месте в Кремле. В середине дня он проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству — это ежегодное мероприятие, на котором будут подведены итоги работы в данной сфере за 2024 год и рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества, включая вопросы экспорта российской военной продукции и другие актуальные темы. Помимо этого, в течение дня глава государства проведет ряд рабочих встреч, не предусмотренных для широкой общественности.
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