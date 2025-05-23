Кремль — URA.RU: киевский режим вновь показал свою сущность, атаковав мирные объекты

Песков заявил, что атаки ВСУ по мирным объектам показывают сущность Киева
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Киевский режим вновь показал свою сущность, заявил Дмитрий Песков
Киевский режим вновь показал свою сущность, заявил Дмитрий Песков Фото:

Киев вновь показал свою сущность, нацелившись на мирные объекты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о дронах ВСУ, атакующих российские регионы. 

«Киевский режим продолжает свои действия, атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры. Наше ПВО эффективно борется с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», — заявил Песков.

ВСУ уже несколько дней атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье, другие регионы страны. В столице рейсы перенаправляют на запасные аэропорты, в Ельце произошло возгорание промзоны из-за обломков дронов, во Льгове 30 частных домов получили повреждения, 16 жителей ранены, из них двое — дети.

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Киев вновь показал свою сущность, нацелившись на мирные объекты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о дронах ВСУ, атакующих российские регионы.  «Киевский режим продолжает свои действия, атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры. Наше ПВО эффективно борется с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», — заявил Песков. ВСУ уже несколько дней атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье, другие регионы страны. В столице рейсы перенаправляют на запасные аэропорты, в Ельце произошло возгорание промзоны из-за обломков дронов, во Льгове 30 частных домов получили повреждения, 16 жителей ранены, из них двое — дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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