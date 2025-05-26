Полпред Жога открыл памятник погибшему сыну в Донбассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога почтил память сына
Артем Жога почтил память сына Фото:

В городе Ясиноватая (Донбасс) полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога открыл памятник погибшему сыну, Герою России и ДНР Владимиру, который героически погиб на фронте. Бюст установили 26 мая — в день рождения Жоги-младшего. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале.

«Для меня очень важно, что память о нем живет. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил. Символично, что помощь в установке памятника оказал город Златоуст Челябинской области, а инициатором выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов», — следует из поста.

Сегодня Владимиру Жоге могло бы исполниться 32 года. Погиб он в 2022 году в боях за Волноваху. Жога-младший получил смертельное ранение, обеспечивая выход из населенного пункта мирным жителям. Посмертно Владимиру Жоге, командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта», было присвоено звание Героя ДНР и Героя России. Звезду Героя президент Владимир Путин вручил его отцу Артему Жоге.

Фото:
Фото: telegram-канал Артема Жоги

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В городе Ясиноватая (Донбасс) полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога открыл памятник погибшему сыну, Герою России и ДНР Владимиру, который героически погиб на фронте. Бюст установили 26 мая — в день рождения Жоги-младшего. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале. «Для меня очень важно, что память о нем живет. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил. Символично, что помощь в установке памятника оказал город Златоуст Челябинской области, а инициатором выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов», — следует из поста. Сегодня Владимиру Жоге могло бы исполниться 32 года. Погиб он в 2022 году в боях за Волноваху. Жога-младший получил смертельное ранение, обеспечивая выход из населенного пункта мирным жителям. Посмертно Владимиру Жоге, командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта», было присвоено звание Героя ДНР и Героя России. Звезду Героя президент Владимир Путин вручил его отцу Артему Жоге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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