В городе Ясиноватая (Донбасс) полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога открыл памятник погибшему сыну, Герою России и ДНР Владимиру, который героически погиб на фронте. Бюст установили 26 мая — в день рождения Жоги-младшего. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале.
«Для меня очень важно, что память о нем живет. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил. Символично, что помощь в установке памятника оказал город Златоуст Челябинской области, а инициатором выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов», — следует из поста.
Сегодня Владимиру Жоге могло бы исполниться 32 года. Погиб он в 2022 году в боях за Волноваху. Жога-младший получил смертельное ранение, обеспечивая выход из населенного пункта мирным жителям. Посмертно Владимиру Жоге, командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта», было присвоено звание Героя ДНР и Героя России. Звезду Героя президент Владимир Путин вручил его отцу Артему Жоге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!