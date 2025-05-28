Самолет рухнул в Кронштадте

На аэродроме «Бычье поле» в Кронштадте произошло крушение легкомоторного самолета. Предварительно установлено, что причиной аварии стал отказ двигателя воздушного судна.
«Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Бычье поле в Кронштадте», — сообщил «Канал 78». Известно, что на борту находились два пилота, которые не получили серьезных травм. Источник в авиационных службах сообщил, что оба пилота смогли самостоятельно покинуть кабину после происшествия.
Специалисты уже приступили к расследованию инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и причины технической неисправности. Аэродром временно закрыт для проведения необходимых проверок и следственных мероприятий.
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