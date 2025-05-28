Самолет рухнул в Кронштадте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Легкомоторный самолет упал в Кронштадте (архивное фото)
Легкомоторный самолет упал в Кронштадте (архивное фото) Фото:

На аэродроме «Бычье поле» в Кронштадте произошло крушение легкомоторного самолета. Предварительно установлено, что причиной аварии стал отказ двигателя воздушного судна.

«Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Бычье поле в Кронштадте», — сообщил «Канал 78». Известно, что на борту находились два пилота, которые не получили серьезных травм. Источник в авиационных службах сообщил, что оба пилота смогли самостоятельно покинуть кабину после происшествия.

Специалисты уже приступили к расследованию инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и причины технической неисправности. Аэродром временно закрыт для проведения необходимых проверок и следственных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На аэродроме «Бычье поле» в Кронштадте произошло крушение легкомоторного самолета. Предварительно установлено, что причиной аварии стал отказ двигателя воздушного судна. «Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Бычье поле в Кронштадте», — сообщил «Канал 78». Известно, что на борту находились два пилота, которые не получили серьезных травм. Источник в авиационных службах сообщил, что оба пилота смогли самостоятельно покинуть кабину после происшествия. Специалисты уже приступили к расследованию инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и причины технической неисправности. Аэродром временно закрыт для проведения необходимых проверок и следственных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...