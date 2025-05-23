Трамп планирует ввести новые 50-процентные пошлины против Европы

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением установить 50-процентные пошлины на продукцию из Евросоюза, импортируемую в страну. По его мнению, ЕС был сформирован, чтобы получать преимущества в торговых отношениях со Штатами. Он также назвал Европу крайне трудным партнером.
«Евросоюз, созданный с основной целью извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером. Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше 250 млн долларов в год. <...> Поэтому я рекомендую ввести прямые 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, назвав подобное недопустимым.
Американский лидер также отметил, что переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не приводят к ощутимым результатам, в связи с чем и планируется ввести пошлины. Однако пошлины не будут взиматься с продукции, произведенной в США.
Ранее старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн сообщил, что на фоне торговой войны» Трампа власти Китая стремятся расширить партнерские связи с Европой. По его словам, в таком случае импорт и экспорт между ЕС и КНР увеличится. Торговые миссии Китая уже направлены в Стокгольм, Будапешт и Лондон.
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