Виктория Боня объяснила, почему ее обвинили в пропаганде наркотиков

Виктория Боня: ситуация с пропагандой наркотиков ко мне не имеет отношения
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По словам Бони, ситуация возникла из-за доменного имени
По словам Бони, ситуация возникла из-за доменного имени Фото:

Телеведущая Виктория Боня выступила с официальным комментарием по поводу информации о составлении на нее административного протокола за пропаганду наркотиков.

«Сейчас везде все носятся с этой новостью. Ко мне это не имеет никакого отношения», — написала Боня в своем telegram-канале. По словам телеведущей, ситуация возникла из-за доменного имени, которое ранее ей принадлежало. После того как она перестала пользоваться этим доменом, его выкупили другие лица и разместили на нем незаконный контент.

Ранее в отношении блогера Виктории Бони был оформлен административный протокол по обвинению в пропаганде наркотических средств с использованием сети Интернет. Информацию об этом предоставили представители судебных органов.

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Телеведущая Виктория Боня выступила с официальным комментарием по поводу информации о составлении на нее административного протокола за пропаганду наркотиков. «Сейчас везде все носятся с этой новостью. Ко мне это не имеет никакого отношения», — написала Боня в своем telegram-канале. По словам телеведущей, ситуация возникла из-за доменного имени, которое ранее ей принадлежало. После того как она перестала пользоваться этим доменом, его выкупили другие лица и разместили на нем незаконный контент. Ранее в отношении блогера Виктории Бони был оформлен административный протокол по обвинению в пропаганде наркотических средств с использованием сети Интернет. Информацию об этом предоставили представители судебных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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