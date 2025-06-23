В ВШЭ назвали последствия закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ираном Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть. Об этом рассказал старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
«Это сразу приведет к резкому росту цен на нефть. России, конечно, выгодно, нефть подороже будет. Потому что реальная замена той нефти, которая выпадет из торгового оборота на мировом рынке, это только российская»,– передает слова Зелтыня РИА Новости.
По его словам, Иран вряд ли полностью закроет Ормузский пролив, так как в этом случае США могут снова ударить по другим иранским объектам. На Ближнем Востоке сейчас сохраняется присутствие авианосных групп ВМС США, что дает Вашингтону преимущество, подчеркнул Зелтынь.
Парламент Ирана 22 июня выступил за блокировку Ормузского пролива на фоне атак США на иранские ядерные объекты. Член комиссии по нацбезопасности Исмаил Коусари заявил, что окончательное решение примет Совет национальной безопасности.
Ормузский пролив — важный маршрут для судов, связывающий Персидский залив с Индийским океаном. Это заявление последовало после американских ударов по трем ядерным объектам в Иране, которые были оправданы необходимостью сдерживания ядерной программы страны.
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