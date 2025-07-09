Поставки управляемых ракет для европейской системы противовоздушной обороны IRIS-T SL Украине не окажут влияния на задачи и цели специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся», — сказала Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости. Она отметила, что подобные решения лишь подтверждают необходимость выполнения целей СВО, среди которых демилитаризация и денацификация Украины.
Захарова подчеркнула, что решения о поставках вооружения Киеву сопровождаются заявлениями о поддержке украинской независимости. При этом западные страны сами подрывают независимость своими действиями. Представитель МИД провела исторические параллели, заявив, что текущая военно-политическая ситуация в Европе напоминает рецидивы реваншизма, характерные для Германии в начале и середине XX века. Такие тенденции в прошлом привели к двум мировым войнам.
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