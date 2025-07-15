В МВД обвинили мигрантов в росте смертности на дорогах

Число погибших в ДТП по вине водителей-мигрантов в России выросло на 22% за три года. Об этом сообщается в проекте новой «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» до 2036 года, опубликованном МВД РФ 15 июля.
«На протяжении трех лет происходит увеличение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине водителей, являющихся гражданами иностранных государств. С 2021 года значение данного показателя возросло на 22%», — говорится в материалах МВД, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве отмечают, что за последние три года число погибших в происшествиях по вине водителей-мигрантов увеличилось с 431 до 526 человек. Только за 2023 год количество подобных аварий составило 5,6 тысячи, а в 2024-м оно снизилось до 5,3 тысячи, однако смертность при этом продолжила расти.
При этом абсолютное большинство (95% в 2024 году) ДТП в России совершаются иностранцами, приезжими из стран СНГ, говорится в документе. Подчеркивается, что в каждом пятом ДТП по вине мигрантов водители были заняты перевозкой пассажиров или грузов. МВД связывает рост аварийности с недостаточной адаптацией иностранных граждан к российскому порядку дорожного движения и предлагает работодателям активнее участвовать в их интеграции в общество. В числе мер для снижения числа аварий рассматривается проведение комплекса мероприятий по адаптации мигрантов, а также ужесточение контроля за исполнением наказаний за нарушения ПДД.
Ранее власти ряда регионов ограничили доступ иностранных граждан к работе водителями такси и общественного транспорта. В 2024 году такие запреты введены более чем в десяти субъектах РФ, среди которых Новосибирская, Тульская, Калужская, Челябинская, Тюменская, Самарская, Магаданская и Воронежская области, а также Крым, Якутия и Камчатский край. В Санкт-Петербурге планируется ввести запрет до конца 2025 года. Однако такие запреты не затрагивают граждан стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии), которым разрешено работать без оформления патента.
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