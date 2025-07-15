Кремль: заявление Трампа Киев воспринимает как сигнал к продолжению конфликта

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Песков отметил, что от Киева нет инициатив по срокам нового раунда переговоров
Песков отметил, что от Киева нет инициатив по срокам нового раунда переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Киеве рассматривают заявление президента США Дональда Трампа как призыв к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и в Брюсселе украинский стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению конфликта», — рассказал Песков, комментируя вчерашнее заявление Трампа о новых поставках вооружения Киеву. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Официальный представитель Кремля, в Москве заявляли, что ожидают от украинской стороны предложения по срокам проведения третьего раунда прямых переговоров. На текущий момент, никаких инициатив по этому вопросу от Киева не поступало.

Вчера, 14 июля, Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты для Patriot. Он также поставил России ультиматум: если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашения по урегулированию ситуации на Украине, американская сторона введет 100-процентные тарифы, не дожидаясь одобрения Конгресса.

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В Киеве рассматривают заявление президента США Дональда Трампа как призыв к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и в Брюсселе украинский стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению конфликта», — рассказал Песков, комментируя вчерашнее заявление Трампа о новых поставках вооружения Киеву. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Официальный представитель Кремля, в Москве заявляли, что ожидают от украинской стороны предложения по срокам проведения третьего раунда прямых переговоров. На текущий момент, никаких инициатив по этому вопросу от Киева не поступало. Вчера, 14 июля, Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты для Patriot. Он также поставил России ультиматум: если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашения по урегулированию ситуации на Украине, американская сторона введет 100-процентные тарифы, не дожидаясь одобрения Конгресса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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