Песков раскрыл URA.RU, чем особо обеспокоены в Кремле

Песков: ситуация в Приднестровье вызывает озабоченность Кремля
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, чем особенно обеспокоены в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, чем особенно обеспокоены в Кремле Фото:

Ситуация в Приднестровье является предметом особой озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках захвата республики, о чем говорят местные политики.

«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности России. Тем более что (как и были сигналы от наших специальных служб) Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит», — заявил Песков.

Как сообщил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, военные НАТО разработали план нападения на республику. По его словам, существуют риски ввод западных войск в Молдавию. Рассматривается также клан нападения на Приднестровье. Однако наиболее вероятный сценарий, по его мнению, — «окружить и вынудить сдаться».

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Ситуация в Приднестровье является предметом особой озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках захвата республики, о чем говорят местные политики. «Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности России. Тем более что (как и были сигналы от наших специальных служб) Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит», — заявил Песков. Как сообщил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, военные НАТО разработали план нападения на республику. По его словам, существуют риски ввод западных войск в Молдавию. Рассматривается также клан нападения на Приднестровье. Однако наиболее вероятный сценарий, по его мнению, — «окружить и вынудить сдаться».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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