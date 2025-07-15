Песков раскрыл URA.RU, чем особо обеспокоены в Кремле

Ситуация в Приднестровье является предметом особой озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках захвата республики, о чем говорят местные политики.
«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности России. Тем более что (как и были сигналы от наших специальных служб) Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит», — заявил Песков.
Как сообщил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, военные НАТО разработали план нападения на республику. По его словам, существуют риски ввод западных войск в Молдавию. Рассматривается также клан нападения на Приднестровье. Однако наиболее вероятный сценарий, по его мнению, — «окружить и вынудить сдаться».
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