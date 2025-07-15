Алсу продала фамильный особняк на Рублевке незадолго до развода

Незадолго до развода певица Алсу продала четырехэтажный дом в элитном поселке Усово площадью 3112 квадратов. Огромный особняк, выполненный в викторианском стиле, звезда приобрела будучи в браке с Яном Абрамовым — в 2013 году. Об этом сообщает StarHit.
«Коттедж был записан на певицу. Однако буквально за три месяца до начала бракоразводного процесса, певица избавилась от земельного участка и двух домов, нежилого помещения и подземного гаража на его территории», — сказано в сообщении.
Год назад певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Адвокат Александр Добровинский до последнего момента стремился примирить супругов. Несмотря на настроение сохранить семью, выяснились новые обстоятельства, которые не позволили браку продолжаться.
По слухам, существует версия об измене со стороны Абрамова с бывшей невестой рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Также еще одной причиной развода может быть перезапуск карьеры Алсу. Продюсер Алена Козырева сообщила, что у певицы есть влиятельный покровитель, который поможет вернуться на сцену.
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