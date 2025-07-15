«Вернуть уважение к труду»: рабочие со всей России поборются за звание лучших

В России выберут лучших рабочих, инженеров и наставников в рамках премии «Человек труда». Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев.
«Цель премии „Человек труда“ — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — сказал Якушев. Его слова опубликованы на сайте ЕР.
Секретарь Генсовета отметил, что достижение экономического прорыва невозможно без такой комплексной работы по развитию кадрового потенциала. Одной из ключевых задач, стоящих перед «Единой Россией», является повышение интереса молодежи к рабочим специальностям и восстановление престижа физического труда на производстве, что соответствует актуальным вызовам современности.
Заявиться на премию можно уже с 15 июля. Прием заявок продлится месяц — до 15 августа. Их можно подать по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание». Победители регионального этапа будут объявлены 27 августа на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025. Премия «Человек труда» проводится при поддержке «Единой России».
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