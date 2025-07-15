Песков заступился за Мединского, которого пытался унизить генсек НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте, который поставил под сомнение статус руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского. По словам представителя Кремля, глава делегации занимает также и пост помощника президента — это делает его фигурой более высокого ранга, чем глав украинских делегаций.
«Мединский является помощником президента РФ. По табелю это выше, чем федеральный министр, он выше чем тот, кто возглавляет делегацию Украины. Если Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию, стоит вспомнить, что сам Рютте является историком», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла.
Однако, по его словам, от Марка Рютте за годы работы не было замечено ни ярких исторических параллелей, ни глубоких экскурсов в прошлое, тогда как Владимир Мединский неоднократно демонстрировал глубокие знания в этой области. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Западе часто не утруждают себя анализом реального положения дел в российской власти.
Ранее генсек НАТО был неудовлетворен тем, что Россию на переговорах с Украиной представляет «какой-то историк». Таким образом он охарактеризовал Мединского, отметив при этом, что Киев направил на встречу достаточно уважаемых дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абракадаброй подобное заявление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.