Путин поручил дать денег на новые корабли

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования льготного лизинга для судостроительной отрасли и производителей судового оборудования, а также оценить перспективы создания долгосрочного гарантированного заказа. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями деловых кругов.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования льготного лизинга в сфере судостроения и производства судового оборудования и о возможности формирования долгосрочного гарантированного заказа», — говорится в перечне поручений.В рамках исполнения поручения профильные ведомства должны подготовить предложения по оптимизации инструментов государственной поддержки для предприятий судостроения.
В частности, речь идет о дополнительных мерах по обеспечению стабильной загрузки производственных мощностей и повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Срок исполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года..
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что одним из ключевых направлений развития российского судостроения является увеличение числа универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Для выполнения этих задач отрасли необходима модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий, что требует дополнительной государственной поддержки.
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