Путин поручил ввести ограничения на иностранные приложения

Путин поручил ограничить использование зарубежного софта в России
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Путин посоветовал ограничить иностранные приложения
Путин посоветовал ограничить иностранные приложения Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в стране программного обеспечения, созданного в недружественных иностранных государствах, включая коммуникационные сервисы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 17 июля на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в опубликованном поручении.  Речь идет о мерах по обеспечению информационной безопасности страны и снижению зависимости от иностранных цифровых решений

В частности, предполагается рассмотреть возможные пути ограничения работы зарубежных программ, используемых для коммуникации и обмена данными, а также предложить механизмы поддержки отечественных разработок в этой сфере. Ответственными назначены федеральные органы исполнительной власти, а сроки исполнения поручения определены до конца текущего года..

Ранее в ряде российских регионов уже вводились ограничения на работу мобильного интернета и связи для повышения безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие меры сопровождались трудностями для жителей, связанными с недоступностью цифровых сервисов, однако власти подчеркивали их временный и вынужденный характер. В начале июня Владимир Путин также поручал правительству усилить поддержку российского сегмента интернета и отечественных коммуникационных сервисов.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в стране программного обеспечения, созданного в недружественных иностранных государствах, включая коммуникационные сервисы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 17 июля на официальном сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в опубликованном поручении.  Речь идет о мерах по обеспечению информационной безопасности страны и снижению зависимости от иностранных цифровых решений В частности, предполагается рассмотреть возможные пути ограничения работы зарубежных программ, используемых для коммуникации и обмена данными, а также предложить механизмы поддержки отечественных разработок в этой сфере. Ответственными назначены федеральные органы исполнительной власти, а сроки исполнения поручения определены до конца текущего года.. Ранее в ряде российских регионов уже вводились ограничения на работу мобильного интернета и связи для повышения безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие меры сопровождались трудностями для жителей, связанными с недоступностью цифровых сервисов, однако власти подчеркивали их временный и вынужденный характер. В начале июня Владимир Путин также поручал правительству усилить поддержку российского сегмента интернета и отечественных коммуникационных сервисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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