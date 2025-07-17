Путин поручил ввести ограничения на иностранные приложения

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в стране программного обеспечения, созданного в недружественных иностранных государствах, включая коммуникационные сервисы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 17 июля на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в опубликованном поручении. Речь идет о мерах по обеспечению информационной безопасности страны и снижению зависимости от иностранных цифровых решений
В частности, предполагается рассмотреть возможные пути ограничения работы зарубежных программ, используемых для коммуникации и обмена данными, а также предложить механизмы поддержки отечественных разработок в этой сфере. Ответственными назначены федеральные органы исполнительной власти, а сроки исполнения поручения определены до конца текущего года..
Ранее в ряде российских регионов уже вводились ограничения на работу мобильного интернета и связи для повышения безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие меры сопровождались трудностями для жителей, связанными с недоступностью цифровых сервисов, однако власти подчеркивали их временный и вынужденный характер. В начале июня Владимир Путин также поручал правительству усилить поддержку российского сегмента интернета и отечественных коммуникационных сервисов.
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