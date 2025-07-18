Аномальные паводки затопили самый холодный район России: что происходит в Якутии. Фоторепортаж

Аномальные паводки затопили районы в Якутии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли три реки
Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли три реки Фото:

Уже третьи сутки в Якутии продолжаются аномальные паводки. Из-за обильных осадков вода в реке и притоках вышла из берегов. Подтопленными остаются несколько районов. 

Так, в Оймяконском районе водой затопило 347 дворовых территорий, включая 93 жилых дома с 1527 жителями, среди которых 405 детей. В Московском районе подтоплены 55 участков с 111 жителями. С территорий эвакуировано больше 100 человек. Также спасают домашний скот. В МЧС предупреждают, что в ближайшие несколько дней уровень воды еще может держаться на опасной отметке. Но усиления паводков не ожидаются. Что происходит в регионе — в фоторепортаже URA.RU.

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Уже третьи сутки в Якутии продолжаются аномальные паводки. Из-за обильных осадков вода в реке и притоках вышла из берегов. Подтопленными остаются несколько районов.  Так, в Оймяконском районе водой затопило 347 дворовых территорий, включая 93 жилых дома с 1527 жителями, среди которых 405 детей. В Московском районе подтоплены 55 участков с 111 жителями. С территорий эвакуировано больше 100 человек. Также спасают домашний скот. В МЧС предупреждают, что в ближайшие несколько дней уровень воды еще может держаться на опасной отметке. Но усиления паводков не ожидаются. Что происходит в регионе — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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