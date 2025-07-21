Потоп в Москве: когда страховая выплатит за утопленную машину

После ливней в Москве многие машины оказались в воде. Автовладельцев волнует: можно ли рассчитывать на компенсацию от страховой компании. URA.RU поговорило с автоюристом, адвокатом Сергеем Радько и узнало, когда стоит ждать выплаты от страховой и что делать, если машина пострадала из-за потопа.
Попадает ли утопление авто под страховку
По словам автоюриста, утопление машины после дождя не относится к страховым случаям по ОСАГО: этот полис покрывает только ДТП. С КАСКО все сложнее. КАСКО обычно страхует угон, пожар, ущерб от ДТП и противоправные действия третьих лиц. Что входит под «ущерб» — нужно смотреть в правилах каждого страховщика.
Выплаты в случае подтопления возможны, но многое зависит от условий конкретного договора. «В полисах обычно указано, какие риски застрахованы, а какие нет. Проблема в том, что эти правила никто не читает. А именно они решают, выплатят вам компенсацию или откажут», — указал собеседник.
Есть и нюанс: если ливень признают стихийным бедствием, страховка может не сработать. Но по опыту юриста, обычные сильные дожди к стихийным бедствиям не относятся, поэтому шанс на выплату сохраняется. «Стихийные бедствия официально признают редко. Обычно сильный дождь — это просто осадки выше нормы», — пояснил Радько.
Когда страховая может отказать
Шансы получить деньги зависят от обстоятельств. Если машина стояла в подземном паркинге или на парковке, и ее затопило, выплаты возможны. Если водитель сам поехал через затопленную улицу или тоннель, страховая может отказать, сославшись на нарушение правил эксплуатации.
«Если вода доходит хотя бы до середины колеса, лучше не рисковать. Современные машины — это, по сути, компьютеры на колесах. Вода быстро выводит из строя электрику, а ремонт может оказаться невозможным или очень дорогим», — отмечает юрист.
Если же улица открыта для движения, и водитель не мог знать о глубине, это считается добросовестным заблуждением. В таких случаях выплату получить можно, а обвинить водителя в нарушении правил эксплуатации сложно. В сложных случаях спорить с отказом можно только через суд, и процесс может затянуться на полгода и больше.
«Если страховая отказывает, не стоит сразу сдаваться. Собранные фото, протокол полиции и вызов комиссара помогут отстоять выплату через суд», — советует Радько.
Кто отвечает, если машину затопило у дома
Город не несет ответственности, если ливень затопил машину во дворе. «В этом случае ущерб можно взыскать с управляющей компании или владельца парковки, но только если затопление произошло из-за нарушений — например, отсутствия ливневой канализации, неправильного уклона поверхности или неработающей дренажной системы. Чтобы получить компенсацию, нужно доказать, что именно эти проблемы стали причиной потопа», — поясняет юрист.
Как фиксировать ущерб
Сразу после потопа:
- Вызовите полицию для фиксации факта затопления. Чем раньше, тем лучше.
- Сделайте фото и видео, зафиксируйте номер машины и уровень воды.
- Уведомьте страховую, уточните, нужен ли вызов аварийного комиссара.
- Соберите документы: протокол полиции или заключение комиссара, фотографии, заявление в страховую.
«Некоторые страховые требуют приезда аварийного комиссара, а не справки из полиции. Все это нужно уточнять в правилах страхования, которые обычно никто не читает. Но фотографии всегда пригодятся», — советует специалист.
Как страховая оценивает ущерб
После осмотра страховая считает стоимость ремонта. Если он превышает 60% от цены машины, авто признают «тоталом» — полной гибелью. Владельцу могут предложить два варианта:
- Машина остается у владельца, и выплата уменьшается на стоимость годных остатков.
- Остатки забирает страховая, а владельцу платят полную сумму.
«Часто страховщики завышают стоимость ремонта, чтобы признать машину тоталом и оставить ее себе. Иногда приходится судиться за справедливую выплату», — уточняет автоюрист.
Частые ошибки водителей
- Уверенность, что потоп всегда страховой случай.
- Отсутствие фиксации повреждений на месте.
- Отсутствие вызова полиции или комиссара.
- Незнание условий полиса.
«Страховщики прописывают в договорах много условий и исключений. Если их не знать, можно остаться без денег», — предупреждает Радько.
Советы водителям
Объезжайте места, где вода выше половины колеса.
- Сразу фиксируйте ущерб, звоните в полицию или страховую.
- Читайте правила страхования заранее, чтобы знать, на что рассчитывать.
«Лучше объехать лужу, чем остаться без машины и без денег», — подытожил эксперт.
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