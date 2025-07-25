Набиуллина назвала слухами просьбу трех российских банков о помощи

Сообщения об обращении крупных российских банков за государственной поддержкой — это необоснованные слухи. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Я еще раз скажу, что это слухи, которые ни на чем не основаны и ничем не обоснованы", — заявила Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале "Россия 24".
Она предположила, что кто-то намеренно нагнетает ситуацию. Набиуллина также заявила, что готова привести цифры и финансовые показатели. По ее словам, банки устойчивы, зарабатывают и имеют запасы капитала, что позволяет им чувствовать себя уверенно.
Руководитель ЦБ добавила, что даже при условии, если какая-либо кредитная организация приблизится к минимальным нормативам по капиталу, она сможет самостоятельно урегулировать ситуацию, не прибегая к поддержке со стороны государства. По ее словам, в подобных обстоятельствах банк может замедлить темпы кредитования или использовать рыночные инструменты, такие как продажа или секьюритизация портфеля. Она отметила, что оснований для государственной поддержки в настоящее время нет.
Набиуллина также заявила, что российский банковский сектор прибыльный, и регулятор не видит необходимости в докапитализации крупных банков из-за проблемных кредитов. Она отметила, что по итогам первого полугодия совокупная прибыль составила 1,7 трлн рублей, что позволяет поддерживать достаточность и рост капитала. По ее оценке, реальная ситуация с проблемными кредитами в банковском секторе лучше, чем это иногда представляется в публичном пространстве. В то же время объем просроченных задолженностей физических лиц достиг 1,5 трлн рублей, что является рекордом за последние шесть лет.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что минимум три системно значимых банка допустили возможность необходимости дополнительного капитала в течение ближайшего года и обсуждали этот вопрос с регулятором. По данным агентства, причиной для подобных обсуждений стали опасения по качеству кредитных портфелей банков.
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