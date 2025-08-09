В Москве замдиректора филиала «Горэнергосбыта» обвиняют во взяточничестве

Срочная новость
Следователи Москвы предъявили обвинение заместителю директора одного из филиалов «Горэнергосбыта» в вымогательстве взятки в крупном размере. Так же избрана мера пересечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!