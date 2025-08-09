Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что русофобские настроения среди итальянского правящего класса стали препятствием для организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Риме. Соответствующее заявление дипломат сделал 9 августа в своем telegram-канале.
«А ведь действительно, Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи президентов России и США. Что стало преградой на пути неизбежного исторического успеха Рима, который легко мог бы вывести Италию в первую гильдию политической политики? Увы, все же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», — написал Парамонов.
По словам дипломата, подобная внешнеполитическая позиция итальянских властей сформировалась еще при предыдущем кабинете министров под руководством Марио Драги. Парамонов подчеркнул, что эта линия идет вразрез с традициями итальянской внешней политики и мешает стране играть более значимую роль на международной арене.
Ранее российский МИД уже выражал обеспокоенность антироссийской риторикой итальянских СМИ, указывая, что это усугубляет кризис в отношениях между странами и противоречит историческим традициям дружбы. Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в ведомство для разъяснения позиции Москвы по этому вопросу.
