Россия вынесла предупреждение Италии

Временный поверенный Италии вызван в МИД России
Работа итальянских СМИ не способствует дружбе между РФ и Италией, заявили в МИД
Антироссийская риторика итальянских средств массовой информации негативно сказывается на двусторонних отношениях России и Италии. По этому поводу в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа.

«Антироссийская деятельность итальянских СМИ лишь углубляет кризис отношений с РФ», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ. По информации российского внешнеполитического ведомства, курс на формирование образа России как врага не только углубляет кризис в отношениях между странами, но и противоречит историческим традициям дружбы между народами. Подчеркивается, что такая позиция итальянских СМИ не отвечает реальным интересам граждан Италии.

