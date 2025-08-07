Антироссийская риторика итальянских средств массовой информации негативно сказывается на двусторонних отношениях России и Италии. По этому поводу в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа.
«Антироссийская деятельность итальянских СМИ лишь углубляет кризис отношений с РФ», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ. По информации российского внешнеполитического ведомства, курс на формирование образа России как врага не только углубляет кризис в отношениях между странами, но и противоречит историческим традициям дружбы между народами. Подчеркивается, что такая позиция итальянских СМИ не отвечает реальным интересам граждан Италии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.