МОК решит судьбу российских спортсменов после встречи Путина и Трампа

В МОК сделают заявление насчет спортсменов из РФ после встречи Путина и Трампа
В МОК сделают заявление насчет спортсменов из РФ после встречи Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что внимательно отслеживают все внешние обстоятельства, включая предстоящие переговоры между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Подобное может повлиять на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов», — заявили в комитете. Информацию передает издание «ВсеПроСпорт». 

Лидеры США и РФ планируют встретиться на Аляске 15 августа. Перед этим глава Белого дома проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В беседе примет участие и американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

