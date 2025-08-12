МОК решит судьбу российских спортсменов после встречи Путина и Трампа

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что внимательно отслеживают все внешние обстоятельства, включая предстоящие переговоры между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Подобное может повлиять на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
«Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов», — заявили в комитете. Информацию передает издание «ВсеПроСпорт».
Лидеры США и РФ планируют встретиться на Аляске 15 августа. Перед этим глава Белого дома проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В беседе примет участие и американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
