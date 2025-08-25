Актрисе Наталье Селезневой потребовалась срочная медицинская помощь

Советской и российской актрисе Наталье Селезневой (Полинковской) потребовалась срочная медицинская помощь. 80-летняя артистка почувствовала резкое недомогание и была вынуждена вызвать скорую на дом.
По данным Mash, Селезнева пожаловалась на сильные боли в области позвоночника. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи сделала актрисе обезболивающий укол. После процедуры женщина почувствовала заметное облегчение. Несмотря на рекомендации врачей, актриса от госпитализации отказалась. Она пообещала обратиться в поликлинику для прохождения полноценного медицинского обследования и чекапа.
Наталья Селезнева широко известна зрителям по роли Лиды в культовой комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Широкую популярность она получила благодаря ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Адам и Хева» и других.
