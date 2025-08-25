Появилось видео с заминированной иконой, которую хотели использовать для теракта

ФСБ показала заминированную икону, доставленную в УФСБ по Крыму
В ходе проверки икону пришлось полностью разобрать
В ходе проверки икону пришлось полностью разобрать

ФСБ России опубликовала видеозапись, на которой продемонстрировано обезвреживание заминированной иконы. Опасный предмет был доставлен в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю жительницей Волгоградской области, ставшей жертвой мошенников.

Сотрудники ФСБ, получившие подозрительный предмет, провели тщательный осмотр. В ходе проверки икону пришлось полностью разобрать. Внутри обнаружили самодельное взрывное устройство, включающее пластичное взрывчатое вещество, батареи, исполнительное устройство и электродетонатор. Бомбу удалось обезвредить.

Икону в здание ФСБ принесла 54-летняя жительница Волгоградской области. Женщина стала жертвой телефонного мошенничества: злоумышленники убедили ее, что для возврата похищенных средств она должна выполнить определенные действия. В результате она, не осознавая истинных намерений преступников, выполнила их указания. Подготовка теракта велась СБУ. Украинская сторона использовала телефонных мошенников и мессенджер Telegram для вербовки гражданки России. Действия сотрудников ФСБ позволили предотвратить террористический акт, нацеленный против российских силовиков в Крыму.

