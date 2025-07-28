Полномочия председателя Верховного суда Подносовой прекращены посмертно

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) официально объявила о прекращении полномочий председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной на 72-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте коллегии.
«ВККС РФ прекратила полномочия судьи, председателя Верховного суда Российской Федерации Подносовой И.Л.», — говорится в сообщении. Решение принято в соответствии с законом, который предусматривает прекращение полномочий судьи в случае смерти.
В ближайшее время ВККС начнет процедуру подбора кандидата на вакантную должность председателя Верховного суда. Согласно действующему законодательству, претендент должен соответствовать ряду строгих требований: быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет профессионального стажа. Дополнительно кандидат не должен иметь судимостей, вида на жительство или гражданства других государств, а также заболеваний, препятствующих выполнению профессиональных обязанностей. Если претендент ранее не работал судьей, ему необходимо сдать квалификационный экзамен, за исключением обладателей ученой степени или почетного звания «Заслуженный юрист РФ».
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