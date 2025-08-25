Суд Москвы отправил блогера Черкащенко в СИЗО

Московской суд постановил заключить под стражу блогера Черкащенко
Московской суд постановил заключить под стражу блогера Черкащенко Фото:

Столичный Никулинский районный суд постановил заключить под стражу блогера Владимира Черкащенко по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба столичного суда.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство „...“ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черкащенко Владимира Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что сторона защиты настаивала на избрании для Черкащенко меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд отклонил это ходатайство, поддержав позицию следствия. В настоящее время Черкащенко помещен в следственный изолятор города Москвы.

