Большинство россиян рассказали о сложностях при получении шенгена

Более 90% россиян считают, что оформление шенгенской визы в 2025 году стало сложнее по сравнению с предыдущими годами. Такие данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий.
«Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — сообщили эксперты OneTwoTrip, текст передает ТАСС. Опрос также показал, что 42% респондентов столкнулись с трудностями при получении визы или ее отсутствием, что отразилось на их планах на 2025 год.
Ситуация с получением шенгенских виз для россиян осложнилась после 2022 года, когда Евросоюз отменил соглашение о визах с Россией в ответ на события в Украине. К 2024 году количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось почти в восемь раз по сравнению с 2019 годом, а власти ЕС продолжают обсуждать дальнейшее ужесточение визовой политики и новые ограничения. Ранее RT со ссылкой на МИД РФ писал о работе над отменой виз между Россией и Китаем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.