Большинство россиян рассказали о сложностях при получении шенгена

OneTwoTrip: большинство россиян считают что визу стало получить сложнее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласно опросу почти половина россиян столкнулась с трудностями при получении визы
Согласно опросу почти половина россиян столкнулась с трудностями при получении визы Фото:

Более 90% россиян считают, что оформление шенгенской визы в 2025 году стало сложнее по сравнению с предыдущими годами. Такие данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий.

«Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — сообщили эксперты OneTwoTrip, текст передает ТАСС. Опрос также показал, что 42% респондентов столкнулись с трудностями при получении визы или ее отсутствием, что отразилось на их планах на 2025 год.

Ситуация с получением шенгенских виз для россиян осложнилась после 2022 года, когда Евросоюз отменил соглашение о визах с Россией в ответ на события в Украине. К 2024 году количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось почти в восемь раз по сравнению с 2019 годом, а власти ЕС продолжают обсуждать дальнейшее ужесточение визовой политики и новые ограничения. Ранее RT со ссылкой на МИД РФ писал о работе над отменой виз между Россией и Китаем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 90% россиян считают, что оформление шенгенской визы в 2025 году стало сложнее по сравнению с предыдущими годами. Такие данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий. «Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — сообщили эксперты OneTwoTrip, текст передает ТАСС. Опрос также показал, что 42% респондентов столкнулись с трудностями при получении визы или ее отсутствием, что отразилось на их планах на 2025 год. Ситуация с получением шенгенских виз для россиян осложнилась после 2022 года, когда Евросоюз отменил соглашение о визах с Россией в ответ на события в Украине. К 2024 году количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось почти в восемь раз по сравнению с 2019 годом, а власти ЕС продолжают обсуждать дальнейшее ужесточение визовой политики и новые ограничения. Ранее RT со ссылкой на МИД РФ писал о работе над отменой виз между Россией и Китаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...