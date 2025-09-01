Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары

Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на товары США почти до нуля
Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на товары США почти до нуля

Индия предложила США снизить таможенные пошлины на американские товары почти до нуля. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, эта инициатива прозвучала после длительного периода торговых разногласий между странами.

«До сих пор Индия взимала с нас ... высокие пошлины... Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что считает сложившиеся торговые отношения односторонними. Индия экспортирует в США значительные объемы товаров, тогда как закупки американских изделий остаются на низком уровне.

В конце августа в США вступили в силу новые таможенные пошлины на товары, импортируемые из Индии. Официальные представители американской администрации заявили, что причиной введения повышенных пошлин стали продолжающиеся закупки Индией российской нефти. По мнению Вашингтона, текущая торговая стратегия Нью-Дели противоречит режиму санкций и представляет угрозу для энергетической безопасности стран Запада.

