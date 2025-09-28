ВСУ ведут массированный обстрел двух округов Запорожской области

ВСУ обстреливают Запорожскую область
ВСУ обстреливают Запорожскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ проводят массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах ... зафиксировано не менее семи взрывов», — пишет Балицкий в Telegram. Он попросил жителей сохранять спокойствие и принять меры предосторожности.

Граждан также просят не выходить на улицу до окончания обстрела. Автомобилистам настоятельно рекомендовано не ездить в обстреливаемые округа. Опасность повторных ударов велика, подчеркнул Балицкий.

