BR24: полиция не подтвердила сообщения о стрельбе и погибшем в Мюнхене

Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет
Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет Фото:

Несмотря на появившиеся в соцсетях сообщения о возможных выстрелах, раненых или погибших в Мюнхене, полиция официально эти данные не подтверждает. Об этом сообщает BR24.

«Сообщения о стрельбе, а также об одном погибшем и, соответственно, о раненых полиция пока не подтвердила», — пишет BR24. По данным издания, на севере Мюнхена, в районе Лерхенау, произошло возгорание в отдельно стоящем семейном доме, которому предшествовал взрыв. На месте происшествия работают десятки полицейских и пожарных автомобилей, также был задействован вертолет.

По данным полиции, пожар начался в жилом доме. Соседи сообщили о громком взрыве, который был слышен на значительном расстоянии. После этого огонь распространился на несколько автомобилей, припаркованных неподалеку. Район происшествия оцеплен. Полиция подчеркивает, что опасности для населения в связи с произошедшим инцидентом нет.

Пригородная железнодорожная линия S1 испытывает значительные задержки, а автобусы временно не останавливаются на Лерхенауэр-штрассе и Фазанери. В связи с операцией экстренных служб средняя школа на Тони-Пюльф-штрассе временно закрыта.

