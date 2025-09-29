Мишустин объявил о скором завершении разработки лекарств для лечения рака крови

Лекарства для лечения рака крови находятся на финальной стадии, заявил Мишустин
Лекарства для лечения рака крови находятся на финальной стадии, заявил Мишустин Фото:

Российские лекарства для лечения рака крови и против опухолей находятся на финальной стадии разработки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей», — заявил Мишустин, выступая на пленарной сессии «Иннопром» в Минске. На сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» он отметил успехи российской фармацевтической промышленности. Премьер-министр подчеркнул, что ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

Ранее сообщалось, что в России была создана вакцина против онкологических заболеваний, которая, по словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, станет доступна пациентам с раком в течение ближайших полутора месяцев. На первоначальном этапе планируется использовать данный препарат для лечения колоректального рака.

