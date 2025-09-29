Мишустин объявил о скором завершении разработки лекарств для лечения рака крови

Российские лекарства для лечения рака крови и против опухолей находятся на финальной стадии разработки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей», — заявил Мишустин, выступая на пленарной сессии «Иннопром» в Минске. На сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» он отметил успехи российской фармацевтической промышленности. Премьер-министр подчеркнул, что ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.
Ранее сообщалось, что в России была создана вакцина против онкологических заболеваний, которая, по словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, станет доступна пациентам с раком в течение ближайших полутора месяцев. На первоначальном этапе планируется использовать данный препарат для лечения колоректального рака.
