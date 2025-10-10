Лидеры СНГ подписали 19 документов, определяющих дальнейшую работу организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры СНГ учредили формат «СНГ плюс»
Лидеры СНГ учредили формат «СНГ плюс» Фото:

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали 19 документов по итогам саммита, прошедшего 10 октября 2025 года в Душанбе. Об этом сообщается на официальных ресурсах Кремля.

«На заседании Совета глав государств СНГ подписан пакет документов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля.  Пресс-служба уточняет, что ключевые решения касаются создания нового формата «СНГ плюс», а также предоставления Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В опубликованном списке значатся решения о председательстве в Содружестве в 2026 году, а также о назначении генерального секретаря СНГ.

Встреча глав государств состоялась во Дворце нации в столице Таджикистана. Среди участников саммита — президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали 19 документов по итогам саммита, прошедшего 10 октября 2025 года в Душанбе. Об этом сообщается на официальных ресурсах Кремля. «На заседании Совета глав государств СНГ подписан пакет документов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля.  Пресс-служба уточняет, что ключевые решения касаются создания нового формата «СНГ плюс», а также предоставления Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В опубликованном списке значатся решения о председательстве в Содружестве в 2026 году, а также о назначении генерального секретаря СНГ. Встреча глав государств состоялась во Дворце нации в столице Таджикистана. Среди участников саммита — президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...