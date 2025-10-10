Лидеры СНГ подписали 19 документов, определяющих дальнейшую работу организации

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали 19 документов по итогам саммита, прошедшего 10 октября 2025 года в Душанбе. Об этом сообщается на официальных ресурсах Кремля.
«На заседании Совета глав государств СНГ подписан пакет документов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля. Пресс-служба уточняет, что ключевые решения касаются создания нового формата «СНГ плюс», а также предоставления Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В опубликованном списке значатся решения о председательстве в Содружестве в 2026 году, а также о назначении генерального секретаря СНГ.
Встреча глав государств состоялась во Дворце нации в столице Таджикистана. Среди участников саммита — президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
