Россия нанесла мощный ответный удар по энергообъектам Украины

Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем telegram-канале. Атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов на территории России.
«В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар». По данным Минобороны РФ, удар наносился с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также ударных беспилотных летательных аппаратов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пораженные объекты энергетической инфраструктуры обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Массированная атака осуществлялась с наземных и воздушных носителей. Подробности о количестве задействованных средств и конкретных пораженных объектах не приводятся.
