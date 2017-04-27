«Доверие было беспрецедентное. Все изменилось в один момент»

20:23 26 апреля 2017 0

Проект позволил быстро, эффективно и недорого сократить очереди в детсады области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Свердловские власти пересматривают свою позицию по снижению очереди в детские сады. Как стало известно «URA.RU», концепция, реализованная правительством Дениса Паслера, завершена. Сейчас минстрой размышляет о новой, с новыми исполнителями и намного большими расходами.

До 2017 года одним из элементов работы по снижению очереди в детские сады была программа надстройки третьих этажей на уже имеющихся объектах. Эта программа появилась не от хорошей жизни. В 2012 году президент Владимир Путин подписал пакет «майских указов», одним из которых предписывалось буквально за несколько лет ликвидировать очередь в детские сады. Десятки тысяч новых мест должны были появиться до начала 2016 года. Исполнение этого, как и всех указов, поставили под особый контроль, а показатели выполнения были одной из оценок эффективности губернаторов.

Но денег на новые детсады в регионах не было, власти надо было выкручиваться из ситуации самостоятельно.

Регионы придумывали кто, что мог — например, в Москве уплотняли детсады, заполняя детьми медкабинеты и спортзалы, а в Челябинске давали на воспитание детям с 3-4 своими дошкольниками еще по 3-4 чужих — то есть фактически выдавали места в мини-детсадах за полноценные.

К тому времени в Свердловской области уже два года существовала программа расширения детсадов: у одной из компаний была идея надстраивать над двумя этажами детсада третий. Принцип, предложенный компанией «ГенСтройУрал», был таким. Большинство садиков были возведены в советское время, с большим запасом прочности, их фундаменты вполне выдерживали нагрузку.

Третий этаж надстраивали над зданием на металлоконструкциях. Получается, что сильного давления на второй и первый этажи не было — новый этаж стоит на своих опорах. Снаружи здание полностью обшивалось панелями, и после реконструкции выглядело как симпатичный новый трехэтажный особнячок.

Однако надстройке третьих этажей над садиками мешали строительные нормы и правила — они этого делать не разрешали. Но их изменили, и «ГенСтройУралу» помогало даже Агентство Стратегических инициатив, проект представили президенту страны в 2011 году.

Сразу после публикации «майских» указов глава компании Евгений Голубенко пришел к премьеру свердловского правительства Денису Паслеру с проектом реновации зданий.

«Паслер его поддержал. Ведь это был довольно изящный выход из ситуации, когда требовалось быстро увеличить наполняемость детских садов, но площадок, позволяющих построить новые детские сады (то есть имеются подведенные коммуникации, соблюдается предусмотренная СанПинами площадь и ряд других требований) не было», — вспоминает один из чиновников того времени.

Технологии позволяли вести строительные работы на детсадах круглый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект давал существенное увеличение детей в ДОУ — например, детсад в Первоуральске, на улице Космонавтов, после реконструкции с 115 мест увеличился до 225. Причём после такого «второго рождения» детсад не только увеличивался в размере, но и получал новую технологическую начинку, становился энергоэффективным. Например, в одном из садиков Первоуральска экономия на платежах за тепло получилась около 200 тысяч рублей в год.

Реконструкция и открытие дополнительных мест формально шли за счет местного бюджета (на самом деле область перечисляла субвенции). «ГенСтройУрал» быстро и эффективно надстроил несколько садиков — например, первый садик в Среднеуральске сдали уже в конце 2012 года.

Муниципалитеты, по рекомендации области, охотно шли навстречу бизнесу — компания Голубенко реализовывала в 2013 году одновременно 12 проектов в разных городах области.

Это были Среднеуральск, Ревда, Арамиль, Серов, Камышлов, Красноуфимск, Нижний Тагил, Верхняя Пышма. После этого «ГенстройУрал» был в таком фаворе у областных властей, что ему доверили возводить «президентский» физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижнем Тагиле — то есть в рамках федеральных средств на развитие города, выделение которых пообещал городу Владимир Путин за поддержку на выборах.

Всего по области было реализовано около 40 проектов надстройки детских садов. Однако, как говорят наши источники, сейчас проект не реализуется.

Министр строительства Михаил Волков рассказал журналисту «URA.RU», что надстройка третьих этажей — это плохая технология и больше она использоваться не будет.

«Есть утвержденные нормативы, согласно которым на такое-то количество учебных мест должны быть и пищеблоки соответствующие, и спортзалы, и все остальное. А если мы увеличиваем только количество учебных мест, а остальное оставляем как есть — это неправильно», — заявил «URA.RU» Волков.

Генеральный директор компании «ГенСтройУрал» Евгений Голубенко не сумел ответить на письменные вопросы журналиста агентства о сегодняшнем дне проектов надстройки третьих этажей детсадов.

Собеседник агентства в индустрии настаивает, что причина прекращения работ не политическая, а бытовая: «Это технологическое решение подходит не всем двухэтажным садикам. Все, что могли пройти через программу — через нее прошли. Их не так много по области — не больше сотни. Больше просто нечего переделывать», — утверждает собеседник агентства.

Новый концепт областных властей со строительством исключительно новых, пусть и дорогих детских садов, он объясняет не только желанием направить бюджетные средства другим игрокам, но и изменением самой ситуации с очередями: «Сейчас проблема не так актуальна, как была пять лет назад. Есть возможность накопить ресурсы и строить только новые садики. Ключевой вопрос: норматив, введенный „майскими указами“, был актуален только на срок, указанный в документе, или это новый стандарт обеспеченности местами в детских садах? Если первый вариант — то проблем нет, если второй — то скоро мы снова станем участниками мозговых штурмов, как быстро уменьшить очереди».