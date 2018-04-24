20:10 24 апреля 2018 0

В Екатеринбурге пока не могут создать условия, по которым нелегальная реклама стала бы убыточным бизнесом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из главных проблем Екатеринбурга наконец может сдвинуться с мертвой точки. В уральской столице начали массово демонтировать незаконную наружную рекламу в преддверии ЧМ-2018. Энтузиазм, с которым местные чиновники взялись за билборды, легко объяснить — от внешнего вида уральской столицы зависит репутация всей страны. Правда, от подготовки к соревнованиям начали страдать и легальные бизнесмены, которых едва ли не силой заставляют рекламировать чемпионат.

Рынок наружной рекламы давно считается головной болью уральских чиновников. Дело в огромном количестве нелегальных предпринимателей, которые с трудом поддаются контролю. Сначала зачисткой рынка занималась администрация Екатеринбурга, затем рекламные полномочия были переданы области. В 2016 году МУГИСО насчитало 7,9 тысячи рекламных конструкций по городу, и только 1,5 тысячи из них были легальными.

С января МУГИСО обявило 1276 рекламных конструкций вне закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели отмечают, за два прошедших года кардинальных изменений на рынке не произошло. Как предположил в беседе с «URA.RU» зампредседателя комиссии по городскому хозяйству гордумы Дмитрий Сергин, МУГИСО просто не хватило сил, чтобы победить всех нелегалов.

«Надо понимать, что у министерства в зоне ответственности не только Екатеринбург, но и вся область. Наверное, просто не хватило сил. Это не просто так — приехал и спилил. Надо выявить собственника земли. Если он оказывается частным, то начинаются бодания, мол, моя земля, что хочу, то и делаю. Дело доходит до суда. Так можно потратить много сил и средств и ни к чему не прийти», — сказал Сергин.

В преддверии ЧМ-2018 свердловские власти получили новую мотивацию. По требованиям FIFA, на гостевых маршрутах ЧМ и в двухкилометровой зоне «Екатеринбург-Арены» вообще не должно быть нелегальной рекламы. Считается, что теперь внешний вид города волнует не только местных чиновников, но и федеральные силовые структуры, ведь на кону репутация страны. С января 2018-го только в зоне мундиаля МУГИСО насчитало 1276 нелегальных конструкций и уже демонтировало большую часть.

Около года чиновники пытаются «снести» рекламу «Мотива» с колледжа Ползунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На данный момент из них демонтировано 874 рекламных носителя, в том числе, 255 рекламных конструкций крупного формата, таких как билборды и суперсайты», — сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Также министерство организовало проверку рекламных конструкций на 140 объектах культурного наследия. В пресс-службе ведомства «URA.RU» пояснили, что по закону, на памятниках архитектуры вообще нельзя устанавливать рекламу. В противном случае ее будут демонтировать.

Впрочем, уже известно, что это коснется не всех конструкций. В центре города легко можно найти примеры рекламы на исторических зданиях, которая никого особо не тревожит на протяжении долгих лет. В эту категорию, например, попадают Ленина, 29 — большой щит с «Райффайзенбанком» на крыше прямо напротив мэрии, Ленина, 34 — крутящийся куб с рекламой «ОТВ», Малышева, 43 — экран, выходящий на дорожное кольцо. В МУГИСО объяснили, что эти конструкции устанавливали еще в те времена, когда это было законно. Хотя сейчас правила изменились, властям приходится ждать, когда кончатся контракты.

Также МУГИСО почти год «воюет» с огромными буками «Мотив» на крыше колледжа Ползунова (Ленина, 28). Как писало «URA.RU», через Свердловский арбитражный суд ведомство обязало предпринимателя Ольгу Залерцеву демонтировать конструкцию, но та подала апелляцию.

Убрать рекламу с исторических зданий мешают старые контракты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интересно, что международные соревнования отразятся и на работе легального бизнеса. МУГИСО в зоне ЧМ-2018 насчитало 580 законных конструкций. Во время чемпионата все они будут использоваться исключительно для пиара мундиаля и его споносоров. Если бизнесмены нарушат требование и найдут себе на это время других партнеров, то их щиты завесят белыми техническими баннерами либо официальными символами ЧМ-2018. Напомним, что в Екатеринбурге будет только четыре матча: 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня. Однако правила действуют с 14 мая по 25 июля.

«Министерством в АНО «Оргкомитет «Россия — 2018» направлена адресная программа, содержащая 161 конструкцию, для размещения информации о чемпионате мира по футболу. Остальные рекламные конструкции будут предоставлены для размещения рекламы спонсоров чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — рассказали в МУГИСО.

Управляющий компании Republic Group Алена Дудина в беседе с «URA.RU» сообщила, что такие меры грозят уральским бизнесменам финансовыми потерями. Дело в том, что реклама ЧМ-2018 попадает под категорию социальной. А это значит, что рекламщикам придется давать организаторам скидку на размещение. По словам Дудиной, обычно она составляет 50 процентов.

Еще один рекламный щит на объекте культурного наследия находится прямо напротив мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Рекламный рынок серьезно провалится и по другой причине. Многие компании проплатили размещение на год вперед, и теперь все перекрывается. Клиенту это крайне неудобно. Ведь у него могут быть запланированы какие-то акции конкретно на июнь. Очень надеемся, что из-за этого клиенты не уйдут», — сказала «URA.RU» Дудина.

При этом собеседница считает, что после того, как ЧМ-2018 закончится, нелегальные игроки вернутся на прежние места. Серьезных затрат для них это не составит. Как рассказал «URA.RU» владелец рекламной сети «А-Медиа» Валерий Гылка, установка конструкции в среднем обходится в 70 тысяч рублей, любой нелегальный игрок с легкостью отбивает эту сумму за два-три месяца.

«Есть закон, по которому за установку нелегальной рекламы выписывается штраф до миллиона рублей. Он отлично работает во многих регионах, но не у нас. У нас чиновники обычно сталкиваются с тем, что не могут найти владельца конструкции. Но если так, почему бы не оштрафовать рекламодателя? Вот, висит на заборе плакат с артистом, оштрафуйте этого музыканта, он уже не обратится в эту компанию», — сказал Валерий Гылка.