Что посмотреть: афиша нестыдного российского кино

День народного единства можно отметить небанальным российским кино Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Нерабочие дни и праздники в ноябре — отличное время, чтобы наверстать упущенное и познакомиться с лучшими новинками кино. О том, что посмотреть у зарубежных прокатчиков после «Игры в кальмара» мы рассказывали ранее. А ко Дню народного единства предлагаем вам обратить ваше внимание на не менее достойные отечественные фильмы, которые вы могли пропустить.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

В сентябре в широкий доступ вышел фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Лента как нельзя лучше описывает наше нынешнее состояние — все вокруг болеют, грустят и не знают когда это все кончится. Поражает актерский состав: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Колокольников, Варвара Шмыкова и другие. Если еще не смотрели, то вперед!

Обратить внимание стоит и на драму «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Не зря она была выбрана российским оскаровским комитетом на главную премию Американской киноакадемии и номинирована на «Оскар». Это семейная драма разворачивается в небольшом шахтерском городке, где решается судьба троих детей — сбежать, вырваться, стать свободными. Трогательное и глубокое кино о каждом из нас.

Если ищете, что посмотреть всей семьей, то тут выбор очевиден — мультфильм «Кощей. Начало» режиссера Андрея Колпина. Эта анимация вышла неделю назад и стала лидером российского проката. В мультфильме рассказывается история спасения одного мифического государства от темных сил. И спасает его молодой и смелый герой — Кощей. Как так вышло и что случилось потом — обязательно посмотрите.

Первый снег шепчет о приближении зимы, а вместе с ним приносит определенное романтическое настроение и любовь к зимним забавам. Об этом и многом другом в прошлом году вышел красочный фильм «Серебряные коньки». Это настоящая сказка для детей и взрослых о любви и дружбе, а еще о том, какое красивое кино могут делать в России.

В этом году мировой сервис Netflix выкупил права еще на одну нашу фантастически-детективную ленту о Майоре Громе — простом российской супергерое, которому по плечу даже борьба с темными силами. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам. А на днях в сети появился официальный трейлер расширенной версии боевика «Майор Гром: Чумной Доктор».

Весной онлайн покорил новый отечественный сериал, который может соперничать со знаменитыми «Очень страшными делами». Мистический сериал «Пищеблок» — это экранизация одноименного романа Алексея Иванова о советских подростках, столкнувшихся с древним злом в пионерлагере «Буревестник» летом 1980 года. Но не смотря на хоррор-основу, в сериале вы найдете и забавные моменты, и лирические и, конечно, ностальгию — времена лагеря и атрибутики воспроизведены отлично.

Еще один сериал, достойный внимания, — «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. В эпицентре сюжетной линии этого остросюжетного триллера оказываются пять молодых москвичей, которые, стараясь убежать от своих проблем в древний монастырь, встречают по дороге множество невероятных испытаний, которые переворачивают их взгляды на жизнь. Всего в утопии 7 эпизодов.

Если захочется чего-то легкого, простого и забавного, то стоит посмотреть «Батю» — скетчи о детстве 90-х от создателей «Физрука» и «Сладкой жизни». Этот шедевр о жизни простой семьи можно смотреть как фильмом целиком, так и отдельными сюжетами — скучнее они от этого не становятся. «Батя» — для тех, кто хочет вспомнить свое детство без айфонов, с коврами на стене и бандитскими разборками под окном.

В этом году на «Кинотавре» была представлена документальная картина журналиста Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященная Сергею Бодрову — младшему. Серьезная, большая работа о великом актере и его окружении, с архивными кадрами интервью с Бодровым и Алексеем Балабановым. 7 октября фильм стал доступен широкому зрителю. Если вы любите неигровое сложное кино о людях и искусстве, то этот фильм — для вас.

Не забудьте оценить главный фильм 32-го Кинотавра — фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Он стал однозначным победителем в этом году, рассказав непростую и загадочную историю любви двух подростков из леса, которые неожиданно сталкиваются со своим будущим. Примечательно, что главную роль сыграла дочь Сергея Бодрова и была удостоена приза за лучшую женскую роль.