Три кампании, которые нельзя проиграть челябинскому губернатору

Политические вызовы-2024 для Алексея Текслера

02 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Алексею Текслеру нужно обеспечить победу на трех знаковых выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сразу три знаковые избирательные кампании предстоят главе Челябинской области в наступившем году. Это выборы президента России, губернатора региона и городской думы Челябинска. В каждой из них имеются свои «подводные камни», и результаты каждой могут серьезно сказаться на политическом будущем Текслера. Как именно — разбиралось URA.RU. План «по Путину» Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Окончательный рисунок кампании до конца неясен. Зато уже понятны задачи для Челябинской области: обеспечить сбор подписей за действующего президента и итоговый стать показатель «70 на 80» на выборах президента РФ в марте. Где первая цифра — это явка, а вторая — доля голосов за Владимира Путина. При этом столь же категорично требуется обеспечить безукоризненную легитимность кампании. Проще всего обеспечить качественные подписные листы, которые предстоит отправить в Москву после новогодних каникул. Установленную для региона норму в 7,5 тысячи автографов перекрыть даже в два раза (с учетом неизбежной выбраковки) вряд ли будет сложно. Новость по теме Челябинский губернатор Текслер поставил подпись в поддержку Путина. Фото «Полагаю, эта негласная установка все же исходит из понятия „в среднем по стране“. Традиционно есть регионы, которые могут выдать и стабильно выдают такой результат. И есть те, где запросы избирателей выше, а основная их масса сосредоточены в крупных городах — и Челябинская область из их числа. При качественном ведении кампании дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и трехдневный режим голосования в принципе позволят приблизиться к этим цифрам», — заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Заметив, что и отклонения вниз (в разумных пределах) при сходных показателях других подобных нам регионов будут восприняты Москвой нормально. А практически сразу после президентских выборов в Челябинской области стартуют еще две знаковые кампании: по выборам собственно губернатора и в гордуму Челябинска. Остаться губернатором: приобрести или потерять? Первая подразумевает сразу несколько интриг. Во-первых, Текслер пока не заявил, что собирается выдвигаться. Пусть даже его фразу «Мы только начинаем!» применительно к Челябинской области на прошедшей 3 декабря прямой линии все истолковали именно так, да и в прошлом году он высказался вполне конкретно. Во-вторых, неясно, кто будет ему оппонировать. Четыре года назад соперников было четверо: Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев («Родина») и экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов. На фоне результатов Текслер даже самый успешный из них, Нациевский с его 12% голосов, смотрелся довольно бледно. Отсюда главное: сможет ли повторить Текслер свои показатели — в 2019 году он получил без малого 70% голосов при явке в 45%. Но тогда он был «губернатором надежды», зашедшим в регион после порядком раздражавшего южноуральцев Бориса Дубровского. Если в сентябре 2024 года процент будет меньше — найдется масса желающих назвать это провалом. Тем большим, чем больше окажется разрыв с оппонентами. «Даже в идеальных условиях повторить высокий результат на выборах непросто. Тем более, в 2019 году выборы были в совершенно других условиях: до пандемии, до СВО, до огромного количества стрессов — и механический перенос тех цифр на сентябрь 2024 года и некорректно, и неуместно. Так что любой победный результат Текслера в нынешних реалиях будет его безусловной победой. А интерпретации политических оппонентов… что ж, они будут независимо от результатов», — считает Мельников. Сохранить контроль над столицей В тот же сентябрьский день единого голосования разрешится еще одна интрига: насколько оправданной окажется инициированная Текслером отмена реформы местного самоуправления в Челябинске. В 2019 году на губернаторских выборах Алексей Текслер олицетворял надежду. В 2024-м — ему придется внушить избирателям уверенность в последующих годах своего правления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пролоббированная в 2014 году Вячеславом Володиным в бытность его куратором внутренней политики в администрации президента система подразумевала наличие в Челябинске семи формально самостоятельных районов-муниципалитетов. В каждом из них существовал свой совет депутатов. Всего это давало Челябинску 170 народных избранников, из числа которых формировалась городская дума из 49 депутатов. В 2023 году — после смены двух составов гордумы — решено было вернуться к прямым выборам. Сократив при этом депутатский корпус до 37 человек и «перенарезав» избирательные округа. О рисках такого решения предупреждали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Депутаты райсоветов стали эффективным инструментом для продвижения бизнес-интересов. Кроме того, большое количество депутатов позволяло удовлетворить политические амбиции избыточно широкого круга деятелей, даже обладающих относительно небольшим влиянием в городе. Для многих сложившаяся система представляется более комфортной и предсказуемой, ее упразднение может быть связано с конфликтами, требованиями компенсации и уступок от властей города и области, так как риски дестабилизации ситуации всегда сохраняются», — говорилось в докладе «Реформа МСУ в Челябинской области: реконструкция системы, перспективы и риски». В новом составе гордума Челябинска может оказаться не столь предсказуемой. Хотя логика отмены реформы МСУ подразумевала обратное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также в исследовании отмечалось, что в результате свертывания двухуровневой системы представительных органов в Челябинске (семь районных советов и гордума, куда они делегируют представителей) влиять на ситуацию в районах через гордуму или мэрию будет сложнее. Но сложности возникают не только у лоббистских групп. Располагая единоросским большинством в районных советах, политблок областного правительства и губернатор, который возглавляет реготделение ЕР, имел возможность влиять и на формирование гордумы столицы региона, и на ее решения. То есть серьезные рычаги влияния на ситуацию в Челябинске. Окажется ли сформированная после прямых выборов гордума пусть не управляемой, но предсказуемой и договороспособной? «Ключевые политические силы Челябинска не имеют существенных противоречий с командой губернатора, и в любом случае системные игроки в думе окажется большинство. Основные же риски создает наложение в Челябинске выборов гордумы и губернатора. И политтехнологически, и организационно «сшить» две таких кампании очень непросто. Крайне важную роль будет играть менеджмент на уровне города, — подытожил Мельников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу три знаковые избирательные кампании предстоят главе Челябинской области в наступившем году. Это выборы президента России, губернатора региона и городской думы Челябинска. В каждой из них имеются свои «подводные камни», и результаты каждой могут серьезно сказаться на политическом будущем Текслера. Как именно — разбиралось URA.RU. План «по Путину» Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Окончательный рисунок кампании до конца неясен. Зато уже понятны задачи для Челябинской области: обеспечить сбор подписей за действующего президента и итоговый стать показатель «70 на 80» на выборах президента РФ в марте. Где первая цифра — это явка, а вторая — доля голосов за Владимира Путина. При этом столь же категорично требуется обеспечить безукоризненную легитимность кампании. Проще всего обеспечить качественные подписные листы, которые предстоит отправить в Москву после новогодних каникул. Установленную для региона норму в 7,5 тысячи автографов перекрыть даже в два раза (с учетом неизбежной выбраковки) вряд ли будет сложно. «Полагаю, эта негласная установка все же исходит из понятия „в среднем по стране“. Традиционно есть регионы, которые могут выдать и стабильно выдают такой результат. И есть те, где запросы избирателей выше, а основная их масса сосредоточены в крупных городах — и Челябинская область из их числа. При качественном ведении кампании дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и трехдневный режим голосования в принципе позволят приблизиться к этим цифрам», — заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Заметив, что и отклонения вниз (в разумных пределах) при сходных показателях других подобных нам регионов будут восприняты Москвой нормально. А практически сразу после президентских выборов в Челябинской области стартуют еще две знаковые кампании: по выборам собственно губернатора и в гордуму Челябинска. Остаться губернатором: приобрести или потерять? Первая подразумевает сразу несколько интриг. Во-первых, Текслер пока не заявил, что собирается выдвигаться. Пусть даже его фразу «Мы только начинаем!» применительно к Челябинской области на прошедшей 3 декабря прямой линии все истолковали именно так, да и в прошлом году он высказался вполне конкретно. Во-вторых, неясно, кто будет ему оппонировать. Четыре года назад соперников было четверо: Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев («Родина») и экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов. На фоне результатов Текслер даже самый успешный из них, Нациевский с его 12% голосов, смотрелся довольно бледно. Отсюда главное: сможет ли повторить Текслер свои показатели — в 2019 году он получил без малого 70% голосов при явке в 45%. Но тогда он был «губернатором надежды», зашедшим в регион после порядком раздражавшего южноуральцев Бориса Дубровского. Если в сентябре 2024 года процент будет меньше — найдется масса желающих назвать это провалом. Тем большим, чем больше окажется разрыв с оппонентами. «Даже в идеальных условиях повторить высокий результат на выборах непросто. Тем более, в 2019 году выборы были в совершенно других условиях: до пандемии, до СВО, до огромного количества стрессов — и механический перенос тех цифр на сентябрь 2024 года и некорректно, и неуместно. Так что любой победный результат Текслера в нынешних реалиях будет его безусловной победой. А интерпретации политических оппонентов… что ж, они будут независимо от результатов», — считает Мельников. Сохранить контроль над столицей В тот же сентябрьский день единого голосования разрешится еще одна интрига: насколько оправданной окажется инициированная Текслером отмена реформы местного самоуправления в Челябинске. Пролоббированная в 2014 году Вячеславом Володиным в бытность его куратором внутренней политики в администрации президента система подразумевала наличие в Челябинске семи формально самостоятельных районов-муниципалитетов. В каждом из них существовал свой совет депутатов. Всего это давало Челябинску 170 народных избранников, из числа которых формировалась городская дума из 49 депутатов. В 2023 году — после смены двух составов гордумы — решено было вернуться к прямым выборам. Сократив при этом депутатский корпус до 37 человек и «перенарезав» избирательные округа. О рисках такого решения предупреждали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Депутаты райсоветов стали эффективным инструментом для продвижения бизнес-интересов. Кроме того, большое количество депутатов позволяло удовлетворить политические амбиции избыточно широкого круга деятелей, даже обладающих относительно небольшим влиянием в городе. Для многих сложившаяся система представляется более комфортной и предсказуемой, ее упразднение может быть связано с конфликтами, требованиями компенсации и уступок от властей города и области, так как риски дестабилизации ситуации всегда сохраняются», — говорилось в докладе «Реформа МСУ в Челябинской области: реконструкция системы, перспективы и риски». Также в исследовании отмечалось, что в результате свертывания двухуровневой системы представительных органов в Челябинске (семь районных советов и гордума, куда они делегируют представителей) влиять на ситуацию в районах через гордуму или мэрию будет сложнее. Но сложности возникают не только у лоббистских групп. Располагая единоросским большинством в районных советах, политблок областного правительства и губернатор, который возглавляет реготделение ЕР, имел возможность влиять и на формирование гордумы столицы региона, и на ее решения. То есть серьезные рычаги влияния на ситуацию в Челябинске. Окажется ли сформированная после прямых выборов гордума пусть не управляемой, но предсказуемой и договороспособной? «Ключевые политические силы Челябинска не имеют существенных противоречий с командой губернатора, и в любом случае системные игроки в думе окажется большинство. Основные же риски создает наложение в Челябинске выборов гордумы и губернатора. И политтехнологически, и организационно «сшить» две таких кампании очень непросто. Крайне важную роль будет играть менеджмент на уровне города, — подытожил Мельников.