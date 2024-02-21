Пермский следователь рассказал, что его шокировало за годы работы

Тело девочки в навозе, убийства в 90-х годах и свидетель, молчавший почти 20 лет

22 февраля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Часто следователям приходится проводить сложнейшие экспертизы Фото: Владимир Андреев © URA.RU По данным правоохранительных органов на территории Пермского края снижается количество тяжких и преступлений, а их раскрытие растет. При этом в архивах находится большое количество нераскрытых преступлений, которые были совершены 20-30 лет назад. Расследованием этих преступлений занимается специальное отделение в СУ СК по Пермскому краю. URA.RU поговорило с руководителем отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) пермского управления СКР Дмитрием Поповым и узнало о тонкостях работы, а также о подробностях нескольких расследований. Дмитрий Юрьевич, всегда ли вы хотели работать в органах следствия, как вы пришли в СКР? Полковник юстиции Дмитрий Попов Фото: Анна Ташлыкова © URA.RU Скажу откровенно: хотел этого со студенческой скамьи. Хотел связать свою жизнь с раскрытием особо тяжких преступлений, никаких других направлений для работы я не рассматривал. В 2003 году я стал следователем прокуратуры. Возможно, свою роль сыграл родственный момент —мои родители — бывшие сотрудники прокуратуры. Как давно вы занимаетесь расследованиями преступлений прошлых лет? В системе органов Следственного комитета России по всей стране были образованы специальные подразделения по раскрытию преступлений прошлых лет. Мне поступило предложение возглавить это отделение в Пермском крае. С 2019 года и по сей день я и следователи отделения раскрываем преступления, которые были совершены 20-30 лет назад и все это время считались нераскрытыми. С чего вообще начинается расследование? Например, когда неожиданно находят останки человека. Предварительно мы изучаем уголовные дела, производство по которым приостановлено. Например, нашли тело в колодце с телесными повреждениями криминального характера, но в свое время по ряду причин не удалось раскрыть это преступление. Мы изучаем всю информацию, анализируем, находим хотя бы малейшие зацепки и возобновляем по нему производство. Ну, а дальше уже проводим следственные действия и устанавливаем преступника. Понятно, что можно спустя 10-20 лет эксгумировать тело, провести новые экспертизы и прочее, а что еще делается для раскрытия таких преступлений? Прежде всего мы работаем с людьми. Заново проводятся допросы. Некоторые люди могли обмануть следователей, давая показания 10 лет назад. Возможно, ложь была вызвана страхом перед кем-то, а сейчас свидетель готов обо всем рассказать Но ведь люди забывают… Знаете, когда на ваших глазах что-то произошло, вы не забудете этого. Это точно. За все годы работы, что вас больше всего напугало или шокировало? Я тогда еще был следователем первого отдела по расследованию особо важных дел и расследовал одно дело. На конюшне в микрорайоне Разгуляй убили несовершеннолетнюю. Тело было спрятано в куче навоза. Вот это дело очень запомнилось своей жестокостью и циничностью. По этому делу я работал в течение трех недель без выходных и практически в круглосуточном режиме, в результате преступление было раскрыто. А какие-то радостные моменты бывают в вашей работе? Радостные моменты, когда проделанная тобой работа по сбору доказательственной базы признана судом достаточной и преступнику вынесен справедливый приговор. Празднуете? В душе праздную. Какие преступления сложнее всего раскрывать? Все преступления прошлых лет сложные. Но одни из самых сложных, наверное, те, где длительное время невозможно обнаружить тело жертвы преступления, и мы не можем провести полноценную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В таких случаях проводятся другие экспертизы — более сложные. В вашем отделении расследовалось убийство двух человек, совершенное в 1998 году. Тело одного убитого так и не найдено. Как вам удалось раскрыть это преступление? У фигуранта и двух жителей Чусового возник конфликт, и он решил их убить. Предложил им съездить в поселок Чусовского района и по пути следования, прямо в салоне автомобиля мужчина начал стрельбу. Водитель с огнестрельным ранением сумел выбежать и добежал до одного из частных домов, где его тело позже обнаружили местные жители. Второго убитого преступник вывез в Чусовской район и вместе со своими двумя знакомыми закопал его тело в лесу. Машину тогда частично разобрали и сбросили в реку. Изначально убийца отрицал свою причастность к преступлению, но после заключения под стражу написал явку с повинной. К сожалению, тело второго убитого так и не было обнаружено, но свидетели, причастные к сокрытию его тела, дали признательные показания. Судебное разбирательство по этому делу пока продолжается. Как удалось раскрыть дело об убийстве пропавшей в Краснокамске девушки? Ведь на момент раскрытия преступник уже сидел в «Черном дельфине»? Расскажите об этом деле. В новогодние каникулы в 2004-м году в Краснокамске пропала женщина, следователи возбудили уголовное дело, так как полагали, что в отношении пропавшей совершено преступление. В марте того же года в городе были обнаружены останки тела, принадлежавшие пропавшей, но преступника тогда не нашли, и производство по делу приостановили. В 2023 году житель Краснокамска, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», написал явку с повинной. На его счету более 15 убийств, совершенных в Краснокамске с 1999 по 2010 год. Он признался, что в ночь на 3 января 2004 года задушил малознакомую ему девушку ради ее золотых украшений. Тело расчленил и раскидал останки по городу. Для проведения следственных действий он был этапирован из колонии. Во время проверки показаний на месте он полностью ориентировался в обстановке и показал, где, как и при каких обстоятельствах было совершено убийство. Кроме того, благодаря кропотливой работе следователя был найден очевидец убийства. За расправу над девушкой он приговорен к 13 годам лишения свободы, но в совокупности он будет отбывать наказание до конца жизни. Мотив всех его убийств — жажда наживы. Он нигде не работал, выпивал, а чтобы ограбить людей, убивал их. Почему свидетель, который видел убийство, молчал? Это женщина, она боялась за свою жизнь. Она знала, что его посадили, но пока ее не вызвали на допрос, не давала показания. Я читала, что те, кто осужден на пожизненное лишение свободы, нередко признаются в преступлениях, чтобы, скажем так, «покататься по стране». Это так? Осужденные признаются в совершенных ранее преступлениях Фото: Анна Майорова © URA.RU Да, бытует такое мнение. Но это не так. После того, как человек написал явку с повинной, мы изучаем и анализируем все материалы уголовного дела, очень тщательно проверяем и сопоставляем всю информацию и детали. Потом с таким человеком беседа ведется еще в колонии, и все его первоначальные объяснения сравниваются с материалами дела. Бывает так, что люди сообщают ложную информацию, но мы все тщательно проверяем, и лживые признания отсекаются. Как часто поступают явки с повинной от преступников, осужденных на пожизненный срок? Такой статистики не ведется, но явки мы получаем не реже одного раза в год. Расскажите о сотрудниках отделения по раскрытию преступлений прошлых лет? Когда создавалось наше отделение, в него набирались опытные сотрудники. Здесь люди не с университетской скамьи, а те, кто, как говорится, уже наработал опыт «на земле», как минимум года три в районном отделе. Вопросов к их квалификации нет — все опытные следователи. Расскажите, как удалось поймать пермяка, который в разные годы убил четырех человек, тела двоих из них были закопаны возле гаража в поселке Широковском в 2009 году? В ноябре 2021 года в Губахе пропала девушка. В ходе следствия поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен ее сожитель, с которым она вместе проживала в общежитии. Однако он полностью отрицал свою вину. В ходе расследования были установлены свидетели, которые слышали крики убитой и видели ее в крови, после чего она пропала. В мае 2022 года в лесу следователи вместе с волонтерами обнаружили в лесу фрагмент костной ткани человека, отправили на генетическую экспертизу, которая показала, что останки принадлежат пропавшей девушке. Летом того же года была установлена причастность этого мужчины к убийству двух жителей поселка Широковского в 2009 году. Двое мужчин длительное время числились без вести пропавшими. Преступник вину свою не признавал и отказывался от дачи показаний. В ходе следствия мы установили свидетелей, один из которых сообщил, что видел, как было совершено преступление. Другой показал место, где по просьбе злоумышленника трактором убирал землю возле гаража. В октябре 2022 года в земле возле этого гаража были обнаружены два мешка с останками. После проведения экспертизы стало известно, что они принадлежат пропавшим мужчинам. В итоге преступления были раскрыты. Суд признал мужчину виновным в убийствах и приговорил к пожизненному лишению свободы. Что делать человеку, если он владеет информацией о совершении тяжкого преступления? Надо проявить высокую гражданскую ответственность и, не боясь ничего, обратиться в правоохранительные органы. При наличии каких-либо угроз каждому свидетелю всегда оказывается помощь и предоставляется государственная защита. Этим вопросом занимаются настоящие профессионалы, которые всегда безупречно выполняют свою работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным правоохранительных органов на территории Пермского края снижается количество тяжких и преступлений, а их раскрытие растет. При этом в архивах находится большое количество нераскрытых преступлений, которые были совершены 20-30 лет назад. Расследованием этих преступлений занимается специальное отделение в СУ СК по Пермскому краю. URA.RU поговорило с руководителем отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) пермского управления СКР Дмитрием Поповым и узнало о тонкостях работы, а также о подробностях нескольких расследований. Дмитрий Юрьевич, всегда ли вы хотели работать в органах следствия, как вы пришли в СКР? Скажу откровенно: хотел этого со студенческой скамьи. Хотел связать свою жизнь с раскрытием особо тяжких преступлений, никаких других направлений для работы я не рассматривал. В 2003 году я стал следователем прокуратуры. Возможно, свою роль сыграл родственный момент —мои родители — бывшие сотрудники прокуратуры. Как давно вы занимаетесь расследованиями преступлений прошлых лет? В системе органов Следственного комитета России по всей стране были образованы специальные подразделения по раскрытию преступлений прошлых лет. Мне поступило предложение возглавить это отделение в Пермском крае. С 2019 года и по сей день я и следователи отделения раскрываем преступления, которые были совершены 20-30 лет назад и все это время считались нераскрытыми. С чего вообще начинается расследование? Например, когда неожиданно находят останки человека. Предварительно мы изучаем уголовные дела, производство по которым приостановлено. Например, нашли тело в колодце с телесными повреждениями криминального характера, но в свое время по ряду причин не удалось раскрыть это преступление. Мы изучаем всю информацию, анализируем, находим хотя бы малейшие зацепки и возобновляем по нему производство. Ну, а дальше уже проводим следственные действия и устанавливаем преступника. Понятно, что можно спустя 10-20 лет эксгумировать тело, провести новые экспертизы и прочее, а что еще делается для раскрытия таких преступлений? Прежде всего мы работаем с людьми. Заново проводятся допросы. Некоторые люди могли обмануть следователей, давая показания 10 лет назад. Возможно, ложь была вызвана страхом перед кем-то, а сейчас свидетель готов обо всем рассказать Но ведь люди забывают… За все годы работы, что вас больше всего напугало или шокировало? Я тогда еще был следователем первого отдела по расследованию особо важных дел и расследовал одно дело. На конюшне в микрорайоне Разгуляй убили несовершеннолетнюю. Тело было спрятано в куче навоза. Вот это дело очень запомнилось своей жестокостью и циничностью. По этому делу я работал в течение трех недель без выходных и практически в круглосуточном режиме, в результате преступление было раскрыто. А какие-то радостные моменты бывают в вашей работе? Радостные моменты, когда проделанная тобой работа по сбору доказательственной базы признана судом достаточной и преступнику вынесен справедливый приговор. Празднуете? В душе праздную. Какие преступления сложнее всего раскрывать? Все преступления прошлых лет сложные. Но одни из самых сложных, наверное, те, где длительное время невозможно обнаружить тело жертвы преступления, и мы не можем провести полноценную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В таких случаях проводятся другие экспертизы — более сложные. В вашем отделении расследовалось убийство двух человек, совершенное в 1998 году. Тело одного убитого так и не найдено. Как вам удалось раскрыть это преступление? У фигуранта и двух жителей Чусового возник конфликт, и он решил их убить. Предложил им съездить в поселок Чусовского района и по пути следования, прямо в салоне автомобиля мужчина начал стрельбу. Водитель с огнестрельным ранением сумел выбежать и добежал до одного из частных домов, где его тело позже обнаружили местные жители. Второго убитого преступник вывез в Чусовской район и вместе со своими двумя знакомыми закопал его тело в лесу. Машину тогда частично разобрали и сбросили в реку. Как удалось раскрыть дело об убийстве пропавшей в Краснокамске девушки? Ведь на момент раскрытия преступник уже сидел в «Черном дельфине»? Расскажите об этом деле. В новогодние каникулы в 2004-м году в Краснокамске пропала женщина, следователи возбудили уголовное дело, так как полагали, что в отношении пропавшей совершено преступление. В марте того же года в городе были обнаружены останки тела, принадлежавшие пропавшей, но преступника тогда не нашли, и производство по делу приостановили. В 2023 году житель Краснокамска, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», написал явку с повинной. На его счету более 15 убийств, совершенных в Краснокамске с 1999 по 2010 год. Он признался, что в ночь на 3 января 2004 года задушил малознакомую ему девушку ради ее золотых украшений. Тело расчленил и раскидал останки по городу. Для проведения следственных действий он был этапирован из колонии. Во время проверки показаний на месте он полностью ориентировался в обстановке и показал, где, как и при каких обстоятельствах было совершено убийство. Кроме того, благодаря кропотливой работе следователя был найден очевидец убийства. За расправу над девушкой он приговорен к 13 годам лишения свободы, но в совокупности он будет отбывать наказание до конца жизни. Мотив всех его убийств — жажда наживы. Он нигде не работал, выпивал, а чтобы ограбить людей, убивал их. Почему свидетель, который видел убийство, молчал? Это женщина, она боялась за свою жизнь. Она знала, что его посадили, но пока ее не вызвали на допрос, не давала показания. Я читала, что те, кто осужден на пожизненное лишение свободы, нередко признаются в преступлениях, чтобы, скажем так, «покататься по стране». Это так? Да, бытует такое мнение. Но это не так. После того, как человек написал явку с повинной, мы изучаем и анализируем все материалы уголовного дела, очень тщательно проверяем и сопоставляем всю информацию и детали. Потом с таким человеком беседа ведется еще в колонии, и все его первоначальные объяснения сравниваются с материалами дела. Бывает так, что люди сообщают ложную информацию, но мы все тщательно проверяем, и лживые признания отсекаются. Как часто поступают явки с повинной от преступников, осужденных на пожизненный срок? Такой статистики не ведется, но явки мы получаем не реже одного раза в год. Расскажите о сотрудниках отделения по раскрытию преступлений прошлых лет? Когда создавалось наше отделение, в него набирались опытные сотрудники. Здесь люди не с университетской скамьи, а те, кто, как говорится, уже наработал опыт «на земле», как минимум года три в районном отделе. Вопросов к их квалификации нет — все опытные следователи. Расскажите, как удалось поймать пермяка, который в разные годы убил четырех человек, тела двоих из них были закопаны возле гаража в поселке Широковском в 2009 году? В ноябре 2021 года в Губахе пропала девушка. В ходе следствия поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен ее сожитель, с которым она вместе проживала в общежитии. Однако он полностью отрицал свою вину. В ходе расследования были установлены свидетели, которые слышали крики убитой и видели ее в крови, после чего она пропала. В мае 2022 года в лесу следователи вместе с волонтерами обнаружили в лесу фрагмент костной ткани человека, отправили на генетическую экспертизу, которая показала, что останки принадлежат пропавшей девушке. Летом того же года была установлена причастность этого мужчины к убийству двух жителей поселка Широковского в 2009 году. Двое мужчин длительное время числились без вести пропавшими. Преступник вину свою не признавал и отказывался от дачи показаний. В ходе следствия мы установили свидетелей, один из которых сообщил, что видел, как было совершено преступление. Другой показал место, где по просьбе злоумышленника трактором убирал землю возле гаража. В октябре 2022 года в земле возле этого гаража были обнаружены два мешка с останками. После проведения экспертизы стало известно, что они принадлежат пропавшим мужчинам. В итоге преступления были раскрыты. Суд признал мужчину виновным в убийствах и приговорил к пожизненному лишению свободы. Что делать человеку, если он владеет информацией о совершении тяжкого преступления? Надо проявить высокую гражданскую ответственность и, не боясь ничего, обратиться в правоохранительные органы. При наличии каких-либо угроз каждому свидетелю всегда оказывается помощь и предоставляется государственная защита. Этим вопросом занимаются настоящие профессионалы, которые всегда безупречно выполняют свою работу.