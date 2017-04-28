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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:36  28 апреля 2017 3

Приставы в майские праздники будут дежурить в Кольцово круглосуточно

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
В праздники ни один должник не сможет попасть на борт самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 28 апреля по 9 мая 2017 года сотрудники службы судебных приставов переходят на круглосуточное дежурство в аэропорту екатеринбургском Кольцово. Должники не могут воспользоваться авиатранспортом.

«В аэропорту Кольцово будет организовано дежурство специалистов УФССП по Свердловской области, так как туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФССП.

С помощью «Банка данных исполнительных производств» среди выезжающих будут находить должников. Им будет предоставлена возможность погасить задолженность, в противном случае воспользоваться авиатранспортом им окажется невозможно. Тем, кто на днях погасил свой долг, на всякий случай необходимо иметь справку об этом при себе.

Александр Лукманов
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