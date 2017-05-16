15:08 16 мая 2017 0

Сирия устала от войны Фото: Евгений Ганеев

Москва не может постоянно оказывать помощь сирийскому народу, если президент страны Башар Асад будет ограничиваться только громкими заявлениями. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что сирийскому лидеру необходимо перейти к решительным действиям.

За один день Центр по примирению враждующих сторон в САР провел пять гуманитарных акций, в ходе которых жители Алеппо получили 4,7 тонны питьевой воды, а в Дамаске раздали 1,6 тонны продуктов питания. Помощь получили больше двух тысяч человек.

«Россия делает все для победы над ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда), а вот Башар Асад не проявляет должной активности. Если он хочет остаться у власти, он должен мобилизоваться», — считает Андрей Кошкин.

В стране до сих пор не проведена мобилизация, а многие молодые сирийцы не хотят идти в контрактники из-за небольшого заработка. В стране назрел глубокий социальный и экономический кризис, народ давно устал от войны, которая идет с 2011 года, а коррумпированные чиновники в это время занимаются вредительством, пишет агентство Nation News.

«Асад на сегодня должен пересмотреть возможности, силы и средства для того, чтобы активизировать своих солдат и офицеров, настроить их на более активное противодействие чуме терроризма», — заключил военный эксперт.