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16 мая 2017
15:08  16 мая 2017 0

Асаду подсказали, как сохранить власть

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Сирия устала от войныФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Москва не может постоянно оказывать помощь сирийскому народу, если президент страны Башар Асад будет ограничиваться только громкими заявлениями. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что сирийскому лидеру необходимо перейти к решительным действиям.

За один день Центр по примирению враждующих сторон в САР провел пять гуманитарных акций, в ходе которых жители Алеппо получили 4,7 тонны питьевой воды, а в Дамаске раздали 1,6 тонны продуктов питания. Помощь получили больше двух тысяч человек.

«Россия делает все для победы над ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда), а вот Башар Асад не проявляет должной активности. Если он хочет остаться у власти, он должен мобилизоваться», — считает Андрей Кошкин.

В стране до сих пор не проведена мобилизация, а многие молодые сирийцы не хотят идти в контрактники из-за небольшого заработка. В стране назрел глубокий социальный и экономический кризис, народ давно устал от войны, которая идет с 2011 года, а коррумпированные чиновники в это время занимаются вредительством, пишет агентство Nation News.

«Асад на сегодня должен пересмотреть возможности, силы и средства для того, чтобы активизировать своих солдат и офицеров, настроить их на более активное противодействие чуме терроризма», — заключил военный эксперт.

Лев Истомин
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