Суд арестовал мужчину, который изнасиловал школьницу и скормил ее свиньям

Суд арестовал жителя деревни Ушканка (Красноярский край), который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки и последующем скармливании ее свиньям. Признавший вину мужчина арестован на два месяца.
«Суд арестовал на 2 месяца мужчину, который расправился со школьницей в загоне со свиньями», — передает РЕН ТВ сообщение корреспондента из зала суда. Мужчина заключен под стражу из-за опасений следствия — по их мнению, он может скрыться, воздействовать на свидетелей или совершить другие преступления.
Ранее стало известно, что житель Ушканки бросил девушку в загон для свиней, где ее искусали животные. Школьница умерла от кровопотери, мужчина оставил тело в своем доме, уничтожив другие улики.
Он был соседом девушки. Выяснилось, что перед убийством мужчина изнасиловал ее. В хлеву, где она кормила свиней, началась борьба, школьница сопротивлялась, но потеряла сознание после удара поленом по голове, сообщает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.