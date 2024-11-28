Суд арестовал мужчину, который изнасиловал школьницу и скормил ее свиньям

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Мужчина, бросивший 17-летнюю девушку свиньям, заключен под стражу на два месяца
Мужчина, бросивший 17-летнюю девушку свиньям, заключен под стражу на два месяца Фото:

Суд арестовал жителя деревни Ушканка (Красноярский край), который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки и последующем скармливании ее свиньям. Признавший вину мужчина арестован на два месяца.

«Суд арестовал на 2 месяца мужчину, который расправился со школьницей в загоне со свиньями», — передает РЕН ТВ сообщение корреспондента из зала суда. Мужчина заключен под стражу из-за опасений следствия — по их мнению, он может скрыться, воздействовать на свидетелей или совершить другие преступления.

Ранее стало известно, что житель Ушканки бросил девушку в загон для свиней, где ее искусали животные. Школьница умерла от кровопотери, мужчина оставил тело в своем доме, уничтожив другие улики.

Он был соседом девушки. Выяснилось, что перед убийством мужчина изнасиловал ее. В хлеву, где она кормила свиней, началась борьба, школьница сопротивлялась, но потеряла сознание после удара поленом по голове, сообщает MK.RU

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Суд арестовал жителя деревни Ушканка (Красноярский край), который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки и последующем скармливании ее свиньям. Признавший вину мужчина арестован на два месяца. «Суд арестовал на 2 месяца мужчину, который расправился со школьницей в загоне со свиньями», — передает РЕН ТВ сообщение корреспондента из зала суда. Мужчина заключен под стражу из-за опасений следствия — по их мнению, он может скрыться, воздействовать на свидетелей или совершить другие преступления. Ранее стало известно, что житель Ушканки бросил девушку в загон для свиней, где ее искусали животные. Школьница умерла от кровопотери, мужчина оставил тело в своем доме, уничтожив другие улики. Он был соседом девушки. Выяснилось, что перед убийством мужчина изнасиловал ее. В хлеву, где она кормила свиней, началась борьба, школьница сопротивлялась, но потеряла сознание после удара поленом по голове, сообщает MK.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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