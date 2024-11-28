Заявления о готовности ядерного оружия США и превентивных ударах НАТО по России делают политики, которые «пороху не нюхали» и хотят сохранить внимание к своей персоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Эти заявления [о превентивных ударах по РФ] делал какой-то адмирал, по-моему, [представитель стратегического командования Пентагона Томас] Бьюкенен, если я сейчас правильно вспоминаю его фамилию, абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили немало и тоже хотят выслужиться, наверное. Чуют конъюнктуру», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале.
Глава российского МИД отметил, что многие политики делают красноречивые заявления только для того, чтобы сохранить внимание общественности к своей персоне. Лавров выразил надежду, что окончательное решение в США о ситуации по Украине будет принимать, как это происходит в России, Верховный Главнокомандующий.
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