«Пороху не нюхали»: Лавров объяснил, почему в США и НАТО хотят ударов по России

Лавров обвинил адмирала США в безответственности
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Решение о готовности ядерного оружия принимает Верховный Главнокомандующий США, а не политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Решение о готовности ядерного оружия принимает Верховный Главнокомандующий США, а не политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления о готовности ядерного оружия США и превентивных ударах НАТО по России делают политики, которые «пороху не нюхали» и хотят сохранить внимание к своей персоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Эти заявления [о превентивных ударах по РФ] делал какой-то адмирал, по-моему, [представитель стратегического командования Пентагона Томас] Бьюкенен, если я сейчас правильно вспоминаю его фамилию, абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили немало и тоже хотят выслужиться, наверное. Чуют конъюнктуру», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале. 

Глава российского МИД отметил, что многие политики делают красноречивые заявления только для того, чтобы сохранить внимание общественности к своей персоне. Лавров выразил надежду, что окончательное решение в США о ситуации по Украине будет принимать, как это происходит в России, Верховный Главнокомандующий. 

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Заявления о готовности ядерного оружия США и превентивных ударах НАТО по России делают политики, которые «пороху не нюхали» и хотят сохранить внимание к своей персоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Эти заявления [о превентивных ударах по РФ] делал какой-то адмирал, по-моему, [представитель стратегического командования Пентагона Томас] Бьюкенен, если я сейчас правильно вспоминаю его фамилию, абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили немало и тоже хотят выслужиться, наверное. Чуют конъюнктуру», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале.  Глава российского МИД отметил, что многие политики делают красноречивые заявления только для того, чтобы сохранить внимание общественности к своей персоне. Лавров выразил надежду, что окончательное решение в США о ситуации по Украине будет принимать, как это происходит в России, Верховный Главнокомандующий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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